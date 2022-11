“¿Cómo es posible?”: El bochornoso fail que sufrió Andrés Baile en su debut en TV+

Un divertido momento protagonizó el nuevo panelista de TV+, Andrés Baile, quien llamó la atención en el debut de Sígueme y te sigo.

Tal como consignó el portal de La Cuarta, el periodista se encontraba a punto de dar una noticia exclusiva cuando el animador, Francisco Kaminski, notó algo extraño en su ropa.

“Espérate un poquito, espérate un poquito… Date vuelta. Oye, para, para. No se vió. ¡Este se peló la camisa!”, indicó Kaminski entre risas mientras que Andrés mostraba que en su espalda su prenda de vestir tenía todavía la alarma de seguridad.

“¿Cómo es posible?”, expresó Nataly Chilet, mientras Titi García-Huidobro no aguantó las risas por el fail de su compañero. “Lo que pasa es que no tenía ropa para esto y fui al frente y no le sacaron la alarma”, confesó el periodista sobre el bochornoso momento.

“Yo pensé que era un botón”, añadió Kaminski mientras Andrés Baile bromeaba con encender las alarmas por el artefacto. “¿Y no te molesta por dentro?”, consultó la Titi. “Traté de martillarla, pero nada. Sí, molesta pero ¿Qué voy a hacer? Es la única camisa que traje”, aseguró Andrés Baile entre las carcajadas de sus compañeros.

