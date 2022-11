Horóscopo chino: la clave de cada signo para tener éxito en el trabajo

Él éxito es parte de la vida, así como los fracasos, estos últimos están para mostrar más claro el camino o lo que no está funcionando para conseguir la meta que se desea. Conseguir la cima requiere de mucha paciencia, constancia, disciplina, comunicación y resiliencia, por esto hoy te mostramos cuáles son las claves de cada signo zodiacal de la astrología china para que puedan alcanzar más rápido sus objetivos en el ámbito laboral, sin importar si apenas acabas de iniciar en ese empleo o ya tienes una trayectoria.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

A veces la ambición te gana la partida y quieres abarcar mucho, a pesar de las capacidades o los factores que tienes a tu favor. La clave: Trázate objetivos que estén más ajustados a la realidad, que puedas ejecutar sin tener que recurrir a milagros para alcanzarlos. Hay que soñar en grande, pero que se puedan realizar. Procura que sea una meta de envergadura y otras más generales.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tiendes a pensar que las personas que te hacen una crítica tienen celos de ti y lo que has alcanzado, que su envidia no los deja apreciar que vas por buen camino. La clave: la resiliencia debe reinar en tu vida. Esas críticas que te comentan tómalas, siempre y cuando sean constructivas, como un aporte para que puedas mejorar cada día más. Agradece, pues ellas están viendo algo que tú no.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

A veces pierdes el tiempo haciendo tareas en las que tienes pocas habilidades o interés, lo que te resta punto en tu camino al éxito. La clave: selecciona al menos una actividad o responsabilidad en la que puedas poner a prueba todas tus habilidades y destrezas, de esa forma pondrás a prueba tus capacidades y te sentirás motivada y a gusto. Incluso, te puede proyectar a nuevos retos cada vez más complejos.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Competir es sano porque te pone a prueba, pero deja de serlo cuando te conviertes en una egoísta al querer solo para ti todo el conocimiento. No eres tienes la empatía de dar, aunque sea un poco, para ver qué resultados te puede traer. La clave: Comparte tus conocimientos con los demás, forma equipo y aprovecha la lluvia de ideas o la información que otros tienen para potenciar, es una forma sana de construir un camino laboral.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Adular a los demás podría llevarte lejos, pero no por el esfuerzo que le pongas para ser exitosa en el trabajo. Además, de que te ganas el repudio de muchos con quienes podrías contar. Al fina te darás cuenta que esta estrategia solo te desfavorecerá. La clave: Acude a la persona indicada para ir escalando o ganando notoriedad, pero no para decirle lo que ella quiere escuchar y así asegurar tus puntos, sino para mostrarle todas tus habilidades y conocimientos, y que estos sean la base para tu éxito.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

El miedo se apodera de ti cuando piensas en todo lo que tienes que hacer. Piensas en qué pasará si fracasas, qué pensarán de ti o si eso te costará el puesto de trabajo. La clave: No dudes de tus capacidades, tú mejor que nadie sabe de todo lo que puedes lograr. Piensa que no te hubieran elegido para esas asignaciones sino tuvieras las cualidades necesarias para desarrollarlo, confíe en tti.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Sabes muy bien lo que quieres dentro de tu puesto de trabajo, pero en muchas ocasiones dejas que la suerte y la improvisación ganen la partida. No todo el tiempo, las circunstancias serán favorables para ti. La clave: trázate un plan para crecer dentro de tu puesto de trabajo, contempla qué es lo que necesitaras para lograr lo que deseas, a quiénes debes acudir, qué conocimientos necesitas, de quienes dependerás y cuánto tiempo te tomará.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Te encanta trabajar sola, porque tienes el “control” de muchas situaciones y eres la responsable absoluta de lo que haces. Eso es bueno en cierto punto, pero hacer un estilo de vida laboral no te llevará muy lejos. La clave: El éxito no se construye solo, ni a solas. Para eso debes apostar, de vez en cuando, a proyectos en equipo. Esto potenciará tu forma de interactuar con los demás, conocer tus potencialidades y cómo mejorarlas.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Ese concepto de: “Yo solo vine a trabajar, no a hacer amigos”, es un posición bastante frívola y chocante que te dejará sola en el lugar donde debes contar con muchas personas para alcanzar tus objetivos. La clave: Apuesta por crear buenos lazos con tus compañeros de trabajo, que es un plus muy si al final se convierten en tus amigos. La red de contacto te facilita la llegada a la cima.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

El silencio es un buen aliado cuando se usa en el momento y espacio indicado, pero la timidez tiende a borrarte del mapa o tu comunicación explosiva te hace destacar por lo que no eres. La clave: Desarrolla habilidades comunicativas que te permitan transmitir de forma asertiva y fluida lo que quieres decirle o proponerle a tus superiores y compañeros de trabajo. Verás que esto te acerca más al triunfo en tu puesto.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Nadie nación aprendido. Hay ocasiones en las que sientes que no eres competitiva porque no sabes tanto como tus otros compañeros, piensas que por su edad o experiencia ellos tienen mayor ventaja. La clave: Edúcate, busca toda la información y el conocimiento, gratuito o pago, para aprender. A esto debes sumarle, la práctica porque el ensayo y error te permitirán conocer qué es lo que mejor funciona. Te convertirá en una experta.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

El temor al fracaso te impide, en varias ocasiones, tomar la iniciativa para desarrollar planes y proponer mejoras en los proyectos laborales. La clave: Primero debes entender que si no fracasas no tendrás el éxito; y segundo, tener ese ánimo de participación y entrega para aportar, permitirá que seas visible y tomando en cuenta por tus superiores. Además, la practica hace al maestro. Entre más participes con buenas ideas, menos miedo tendrás.