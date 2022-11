“Lo siento por los fans”: Gigi Martin confirmó que por un compromiso laboral se bajó de la Teletón con show de Melón y Melame

Finalmente, uno de los integrantes del cancelado show de Melón y Melame en la Teletón salió este viernes a dar la versión oficial del motivo que llevó a la dupla a cancelar su presentación en la cruzada solidaria.

Gigi Martin, uno de los humoristas que le da vida a uno de los dos personajes, fue quien justificó la ausencia debido a un compromiso laboral y a la necesidad de generar ingresos.

“La verdad es que yo tengo evento, yo tengo trabajo hoy día. Aunque me haya salido a la hora que me haya salido, yo tomé el evento y prioricé mis necesidades”, contó Martin en entrevista con lahora.cl, medio donde aclaró que la decisión de bajarse de la Teletón fue suya y no de su compañero, Mauricio Flores.

“La verdad, la verdad, la verdad, es que ‘Melón y Melame’ no se bajó, se bajó Gigi Martin”, expuso el humorista en el medio nacional, quien si bien lamentó que los fans y la Teletón no puedan disfrutar del show de la dupla, justificó su decisión en el escaso apoyo económico que han tenido los artistas durante la pandemia.

La inesperada ausencia de la Teletón

“Me di cuenta que para la pandemia nosotros quedamos solos, a nosotros no nos ayudó nadie, nadie. Tuvimos que reinventarnos”, dijo Martin, quien se lamentó que en este tiempo “nadie” lo contactara para saber si tenían o no dinero.

“Nadie llamó para preguntarme si teníamos o si no teníamos (dinero), entonces hoy día me salió esta pega y tengo que priorizar mis necesidades”, explicó.

En su entrevista, el humorista fue muy claro en señalar que su compañero de actuación -Flores- poco pudo hacer para llevar el show en solitario a la Teletón.

“Le comuniqué a Mauricio y el le comunicó a la producción de la Teletón. Yo lo siento por los fans, por la gente que quería ver a ‘Melón y Melame’, y lo sientó también por la Teletón. Yo voy a ir como todo Chile a cooperar, con mis nietos haremos la filita. No creo que sea tan importante nuestra actuación en la Teletón”, sentenció.