“No estoy haciendo lobby”: Patricia Maldonado le dio su visto bueno al debut de “Sígueme y te sigo”

Patricia Maldonado le dio este jueves su visto bueno al debut del programa de espectáculos “Sígueme y te sigo”, espacio que reemplazó a “Me Late” en TV+, canal al cual la opinóloga podría llegar como panelista del próximo estelar de Raquel Argandoña “Tal cual”.

En su ya habitual streaming de Youtube de “Las Indomables” fue donde la exfigura de Mega comentó junto a Catalina Pulido el formato que presentaron ayer Francisco Kaminski, Nataly Chilet, Titi García-Huidobro y Andrés Baile, quienes se estrenaron en las pantallas de la señal privada con entrevistas en directo a Rafael Araneda y Pedro Fernández, y el anuncio de la fiesta de matrimonio de Nacho Gutiérrez.

Precisamente estos elementos fue los que Maldonado destacó, no sin antes descartarse ante su compañera de que su buena evaluación al programa no tenía que ver con sus negociaciones para arribar a TV+.

Los elogios de Patricia Maldonado

“Hoy día (jueves 3 de noviembre) partió el programa de espectáculos del canal TV+. Fíjate que te voy a hacer un comentario Cata, el panel que tienen ahí en TV+ y los contactos que tenían hoy día me pareció súper serio”, inició la mediática, quien inmediatamente recibió la insinuación de Pulido, de ser amable con dicho programa porque podría llegar a ese canal.

“¿Estás haciendo lobby?”, preguntó la actriz, que recibió la inmediata respuesta de Maldonado: “No, no estoy haciendo lobby. No Cata, mírame a los ojos, acércate, si tú supieras”.

Luego de ello, Maldonado elogió la labor de Gonzalo Cordero, el hombre de TV+ que fue sindicado por los rostros de “Me Late” como el gestor del final de su programa en favor del proyecto farandulero actual.

Es un espectáculo distinto al que hacían antes, porque está a la misma hora que ‘Me Late’, pero es distinto. — Patricia Maldonado

“Gonzalo Cordero es un muy buen productor, yo trabajé con él, tiene esa particularidad de ser muy bueno, se contactó con muchos artistas hoy día directamente”, aseguró Maldonado, quien reflexionó además en que el panel de “Sígueme y te sigo” estaba “bien equilibrado”.

“Puede que algunos sepan más que otros, pero está bastante bueno. Es un espectáculo distinto al que hacían antes, porque está a la misma hora que ‘Me Late’, pero es distinto”, prosiguió con sus elogios la cantante.

“La escenografía se veía muy bonita, así como a un nivel del extranjero”, insistió la mediática, quien afirmó que tal medida está pensada así porque el espacio le dedicará más cobertura al espectáculo internacional que a la farándula chilena.

“El espectáculo chileno no da, porque hoy día no tenemos espectáculo. Antes existían las Sandy Boquita, la Amalia Granata, las que venían de Argentina en cantidad. No se den vuelta en el espectáculo chileno porque ya no existe, ya no hay. ¿De quién vas a hablar?”, finalizó.