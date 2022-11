Pablo Vargas hace hilarante transmisión y se defiende de usuarios que le dijeron que estaba volado y que tenía problemas “cerebrales”

El bailarín Pablo Vargas preocupó a sus seguidores con un largo video en donde respondía preguntas y acusaciones sobre que se veía “volado”.

“Para lo mal hablados estoy comiendo chicle. Esos comentarios de ‘está volado’, ¿saben qué? Yo me conecté porque volví a TikTok y el look me lo hice para TikTok”, comenzó a decir el exchico Rojo.

Se defendió de las críticas de los usuarios que se conectaron a la transmisión, quienes le decían que no se veía bien. “Hay gente que dice que tengo los ojos raros, gente enferma”, precisó.

“¿Saben qué? Yo no critico a nadie, pero mi vida privada es mi vida privada”, precisó.

“Estás con problemas cerebrales”, le dijeron y el bailarín dijo: “Perdón, no. ¿Me puedes dar un fundamento? Por lo demás, si tengo problemas cerebrales, te informo que más del 60% de la población nacional sufre problemas de salud mental, así que eso de los problemas cerebrales lo que sí, soy tan grande que ayuda ya tengo”.

Luego aseguró que el live lo hacía para compartir y pasarlo bien y que no quería volver a la TV, ya que estaba feliz haciendo sus clases los lunes y miércoles.

Revisa acá el video: