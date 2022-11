¡Pero sin respeto!: Fran García-Huidobro acusó en vivo a JC Rodríguez por no enviarle “ni un WhatsApp” por su cumpleaños

Este viernes CHV celebró sus 62 años y curiosamente Francisca García-Huidobro. también está de cumpleaños, motivo por el cual en Contigo en la Mañana quisieron saludarla en vivo enviando a su lado al movilero Juan Pablo Queraltó.

El periodista recorría los pasillos del canal felicitando a toda la gente que trabaja en el lugar. Fue en ese momento en que se topó con García-Huidobro, quien venía llegando a las grabaciones del estelar Yo Soy.

Fue el momento perfecto para decirle públicamente ‘feliz cumpleaños’, pero antes de decir gracias, la actriz hizo un tremendo y desconocido descargo: “Mi hijo me cuenta que cuando uno está de cumpleaños no debería trabajar, pero en la tele no hay feriados” y agregó que Julio César Rodríguez parece no haberse acordado en lo absoluto que ella cumplía 49 años: “No me ha mandado ningún WhatsApp”.

Ante semejante reclamo, Monserrat Álvarez le explicó que JC no estaba en el estudio en ese momento, pero para la Dama de Hierro de la farándula chilena esto fue peor, porque respondió: “Justo le dieron ganas de ir al baño cuando estoy de cumpleaños”.

Tal como consignó el portal Página 7, la jurado de Yo soy agregó que debido a las grabaciones en el canal, no iba a poder festejar su cumpleaños durante la jornada, así que lo hará este sábado.

“Hoy no alcanzo a celebrar, tengo una extensa grabación de Yo Soy, pero como hay Teletón, va a ir la mitad, así me gasto menos presupuesto”, bromeó.

Cuando Julio César regresó al estudio le dijo que la saludaría como corresponde, después del terminar el programa, y aseguró que “el regalo es una cosa privada”.

De todas maneras, Fran García-Huidobro señaló que ya había recibido el saludo de Julián Elfenbein, Jean-Philippe Cretton y de Jordi Castell, menos el de JC y lo estaba esperando.

