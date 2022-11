Priscilla Vargas y su confesión tóxica: “Yo creo que una cuota mínima de celos es buena para la relación”

En el matinal “Tu Día” de Canal 13, Priscilla Vargas y José Luis Repenning recibieron a Nacho Gutiérrez de invitado y empezaron a tocar temas más subidos de tono. Ellos instalaron el tema de si perdonarían una infidelidad si es que se involucraban con una persona famosa.

Entonces los rostros comenzaron a revelar quiénes eran sus amores platónicos famosos, Priscilla Vargas mencionó a Bradley Cooper, Ricky Martin y Jorge Zabaleta. Además, afirmó que a ella le atraen más los chicos malos, tiene que tener su maldad, ya que los buenitos no le gustan mucho.

“Un hombre que te hace sentir muy muy segura, pierde el encanto, te tiene que sentir un poquitito insegura, un poquitito de celos. Yo creo que una cuota mínima de celos es buena para la relación, eso genera que uno se preocupe más”, comentó la periodista.

“Imagínate uno no entrega nada porque este está super enamorado de mí, no me maquillo hoy día, ando así no más. Si él tiene compañeras guapas, amigas, uno se arregla, eso ayuda a una relación”, agregó.

El amor platónico de Repe

El momento que llegó el turno de Repe de confesar quién es su amor platónico, además de Scarlett Johanssen, Jennifer Aniston y Monica Belucci, él dijo que encontraba guapa a una chileno-argentina y su amiga de animación, sabía exactamente la identidad de la mujer. El periodista instantáneamente se puso rojo cuando comenzaron a agregar datos sobre este enamoramiento. Pri le dijo que por lo que tenía entendido estaba soltera y Nacho aseguró que iba a pasar algo.

Repenning finalmente reveló que era Vanesa Borghi, “es regia, esculturalmente regia (...) Es regia ella, le mando muchos cariños. Con respeto, distinguida, elegante”, dijo muy enrojecido. “La guapez hecha persona”, mencionó cuando mostraron una foto de ella. Priscilla le preguntó a Nacho si tenía el número de ella para que le mandará un Whatsapp, pero Repe dijo que no ya que estaba muy colorado.