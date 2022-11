Romina Sáez habló luego de su tercera cirugía tras la golpiza que sufrió: “Estuve a punto de tirar la toalla”

Romina Sáez, abogada y exintegrante de Mekano, relató este viernes detalles de la tercera intervención quirúrgica que debió realizarse el miércoles para retirar de su rostro un cuerpo extraño ubicado entre el pómulo y la nariz, y que le quedó como consecuencia de la brutal agresión que a inicios de año recibió de parte de sus arrendatarios morosos.

El ataque dejó a la figura televisiva con lesiones de gravedad y un trauma que hasta hoy la mantiene afectada al recordar el momento del ataque que recibió de parte de la pareja de arrendatarios que por meses no le pagó el uso de su vivienda.

En entrevista con lun.com fue que Romina reconoció que en un momento de todo el proceso médico que debió realizarse para curar sus heridas, pensó en “tirar la toalla”, principalmente por el dolor e innumerables visitas a los doctores que tuvo que hacer para operarse.

Las heridas de Romina Sáez

“Me hicieron un scanner con contraste y vieron un cuerpo extraño. Me dijeron ‘vamos a entrar por la misma incisión que ya tienes’, pero al momento de entrar se encontraron con un absceso de un tamaño tremendo que se reventó, estaba encapsulado, llevaba meses ahí, y adentro había una astilla de la nariz que estaba infectando y haciendo todo este problema. Me hicieron otra incisión de cinco centímetros en la cara. Tengo la incisión de la nariz, la de abajo del párpado y ahora la grande, en el borde de la nariz. Fue fuerte para mí sacarme el parche y verme”, recordó la abogada, quien explicó que su intervención no estuvo exenta de inconvenientes.

“El problema principal era la infección, la gravedad era esa y la gravedad pasó”, dijo.

Los dolores eran tan fuertes que pasaron muchas cosas por mi mente. Fue sumamente complicado porque te agarra la parte sicológica, estuve a punto de tirar la toalla. — Romina Sáez

“Yo soy súper tolerante al dolor físico y primera vez en mi vida que el dolor de 1 a 10 era 10, era una tortura. Tenía toda la cara infectada. Era dolor de muelas, dolor de cabeza, me ponía cosas frías, esas de nariz como si fuera sinusitis”, prosiguió Sáez.

“Me dolían los pómulos, no podía ver televisión, botaba materia por el lagrimal del ojo, es el dolor más fuerte que he sentido en mi vida”, reveló.

Respecto de las consecuencias psicológicas que afrontó estos meses, la exMekano reconoce que fueron muchas.

“Los dolores eran tan fuertes que pasaron muchas cosas por mi mente. Fue sumamente complicado porque te agarra la parte sicológica, estuve a punto de tirar la toalla. Me perdí de redes sociales, no quería nada, los medicamentos no me hacían nada, era quejarme y quejarme y mi mamá sufría”, agregó.

Sobre el final, Romina contó que “la parte médica” para tratar sus lesiones ya “se solucionó”, y que ahora sólo le restan “procedimientos para ver la parte estética”.

“Ver que los ojos queden lo más simétricos posible, que los puntos de la cara no sean tan visibles. Y una rinoplastía para recuperar el cartílago perdido y para que la nariz sea funcional y estética”, cerró.