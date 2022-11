Cristián Sánchez contó una experiencia familiar: “Cuánto habría dado para que la Teletón hubiese existido en ese momento”

Alrededor de las 9:30 de la mañana, se realizó un nuevo cómputo en la Teletón, en ese momento los animadores Martín Cárcamo, Julián Elfenbein y Cristián Sánchez se juntaron con los rostros que estaban en la Mesa Digital.

Aprovecharon la instancia para incitar a los chilenos a donar más plata a la causa para recaudar los fondos que sirven para un año entero de la Teletón. Cristián Sánchez aprovechó el espacio para cuestionarse el bajo monto recaudado que llevaban y contó una historia personal de su familia, “les quiero contar que mi mamá tuvo un accidente a los 6 años, un accidente automovilístico donde quedó con muchas complicaciones físicas”, comenzó.

“Cuando veo esto, pienso cuánto yo habría dado porque la Teletón hubiese existido en ese momento, entonces seguramente su vida sería mucho mejor, no sé si más feliz, porque ha sido muy feliz porque tiene una resiliencia maravillosa”, comentó.

“Por eso digo es demasiado importante que hagamos el esfuerzo ahora ya porque hay 32 mil familias que lo están viviendo día a día en la Teletón que están siendo atendidas, pero seguramente van a haber muchas más que van a llegar. No podemos fallarles a esas personas, no podemos llegar y decirles ‘no, sabes que hoy día me dio flojera ir, no me levante’”, agregó.

“La Teletón ayuda, es maravillosa, cambia las vidas, entonces todo sirve. Les digo una cosa, mi mamá me va a matar con lo que estoy contando, yo sé que su vida sería mucho mejor con la Teletón. Nosotros que ya la tenemos aprovechémosla, de verdad, no la dejemos caer. Démosle con todo, nos queda tiempo y aún se puede”, terminó.