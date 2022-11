Cristina Tocco relató impactante anécdota que involucraba a un matrimonio: “Se lo mando a la misma mujer del tipo”

La actriz argentina Cristina Tocco estuvo de invitada en el programa “Tenemos que hablar de sexo” de Tonka Tomicic, al igual que Rodrigo Muñoz y Jorge Zabaleta. La animadora puso en aprietos a los invitados, con videos de cercanos que revelaban historias sexuales privadas de ellos. William Geisse contó una anécdota de Cristina que involucraba a una pareja casada.

“Había conocido a una matrimonio a través de una amiga en común, entonces fue en una comida de mi amiga y yo anoté el número, como se trataba de un matrimonio anoté el número de la mujer por razones obvias. Resulta que a los dos, tres días el tipo me empieza a mandar unos Whatsapp joteándome”, comenzó la actriz.

Tonka le preguntó qué le decía, a lo que Cristina dijo que le decía que le encantó conocerla, quería ir a comer contigo. “Estúpido, lo había conocido con la mujer, nada que ver, o sea, súper descriteriado. Entonces, a la amiga mía que me los presentó, le escribo ‘qué imbécil el tipo este, el marido de fulana, que me está joteando sabiendo que lo conocí con su mujer, un estúpido, un desubicado, no sé qué”, continuó.

El problema es que su amiga se llamaba igual que la esposa del hombre que la estaba joteando, así que terminó enviándoselo a la involucrada. “Se llamaba de la misma manera que la mujer del tipo (su amiga), me confundo de Whatsapp y se lo mando a la misma mujer del tipo. Quedó una cagada mal, pero mal mal mal. Dejé la cagada en el matrimonio sin querer”, concluyó.