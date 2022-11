Entre lágrimas, joven se despide de su perro y conmueve en TikTok: “Te amo mucho”

En TikTok se puede encontrar de todo. Desde videos divertidos y retos de baile hasta grabaciones muy conmovedoras, tal como la que protagonizó un joven despidiéndose de su perro fallecido.

A través de su perfil en la red social, Gilberto Rodríguez compartió un video del desgarrador momento en el que tuvo que dar el último adiós a su husky siberiano luego de 12 años juntos.

En el clip se puede ver al canino con un semblante cansado mientras yace recostado en una mesa de un centro veterinario. Luego, se muestran algunas instantáneas de cuando era cachorro.

Mientras las fotos de los momentos que compartieron aparecen al ritmo de You are my sunshine de Christina Perri, el video regresa al perrito y se puede ver que, lamentablemente, ya falleció.

Al percatarse, su dueño comienza a despedirse totalmente desconsolado. ”Ya descansaste… Gracias papacito, gracias papacito”, comienza a expresar Rodríguez sin contener las lágrimas.

“Te amo mucho desde que llegaste a la casita. Sé que tú también me amaste”, agregó entre sollozos, mientras acariciaba tiernamente en la cabeza al can que llamó su compañero de vida.

La desgarradora grabación de un hombre despidiéndose de su perro acumula más de un millón de 'likes' | Captura video

Usuarios en TikTok lloran al ver a un joven despedirse de su perro

El video rápidamente se viralizó en la plataforma y desató una oleada de reacciones de los usuarios, quienes no pudieron evitar conmoverse al ver la triste escena entre el joven y su mascota.

“El que me diga que no soltó una lágrima es porque es una piedra”; “Es un dolor horrible”; “Al menos tuviste la suerte de despedirte” y “Dios, me hiciste llorar” fueron algunos comentarios.

Cabe destacar que, en otro clip, el dueño del perro comentó que su intención nunca fue compartir el audiovisual con el mundo, sino que lo hizo para él, pero algo ocurrió y terminó publicado.

“No fue mi plan, sino el de mi chaparrito porque mucha gente fue y abrazó a sus perritos. Mucha gente los valorará más. Muchos recordaron a sus perritos. Sin duda fue su plan, así lo siento”, dijo.

Hasta la fecha, el video del usuario @gilberrio cuenta con 1,5 millones de me gusta y casi 50 mil comentarios de personas afectadas con su despedida a su adorado y siempre recordado perrito.