Felipe Avello sí va a la Teletón: ¿A qué hora se presenta?

Sin duda que Felipe Avello concentra la atención de todos. Es un número seguro y esperado siempre, y fue confirmado esta mañana para su show en la Teletón.

Durante la ‘Matinatón’ el director general de la transmisión televisiva de la cruzada solidaria, Alexis Zamora, aseguró que su participación es “una noticia sobre todo para los jóvenes de Chile. Hay confirmación de que va a estar Felipe Avello con nosotros en el teatro. Así que vamos a poder disfrutar de su gran show y que es muy visto en redes sociales”.

El show televisivo comienza a las 22 horas y todo el primer bloque dura hasta las 2.00 horas de la madrugada. Participarán Piso 21; Pailita; Polima; el mago Jean Paul Olhaberry y para cerrar: Felipe Avello.

Baja en el humor

Uno de los integrantes del cancelado show de Melón y Melame en la Teletón salió a dar la versión oficial del motivo que llevó a la dupla a cancelar su presentación en la cruzada solidaria.

Gigi Martin, uno de los humoristas que le da vida a uno de los dos personajes, fue quien justificó la ausencia debido a un compromiso laboral y a la necesidad de generar ingresos.

“La verdad es que yo tengo evento, yo tengo trabajo hoy día. Aunque me haya salido a la hora que me haya salido, yo tomé el evento y prioricé mis necesidades”, contó Martin en entrevista con lahora.cl, medio donde aclaró que la decisión de bajarse de la Teletón fue suya y no de su compañero, Mauricio Flores.