Jorge Zabaleta reveló el tipo de mensajes coquetos que le llegaban: “Los míos eran como los de la abuelita Tita”

El actor Jorge Zabaleta estaba de invitado en el programa de conversación “Tenemos que hablar de sexo” de Tonka Tomicic, junto a Cristina Tocco y Rodrigo Muñoz. Cristina mencionó que el público tiene una imagen errada de ella por los personajes sobresexualizados que ha interpretado, esto motivó a Tonka a preguntarle a Jorge si es que algo que le pasa también.

“A mí también me pasa que tengo este estigma del galán, y en realidad ya de galán (queda) poco”, dijo el actor. La animadora le preguntó si le mandan mensajes o fotos, “ya no tanto (...) acá vamos a derribar mitos, yo como Cristina no engancho con nada de eso”, afirmó.

“En comparación a los mensajes que le llegaban a Gonzalo Valenzuela o a otros compañeros que eran ultra galanes, los míos eran como los de la abuelita Tita”, continuó. Cristina afirmó que a diferencia de Valenzuela, Jorge no tenía esa imagen de que se tira a “todo lo que encuentra”. Zabaleta agregó que Gonzalo cuando partieron haciendo teleseries, tenía una oferta impactante que eran más directas.

Rodrigo mencionó que a su amigo le llega un distinto tipo de ofrecimiento, “Jorge tiene un espectro más grande, de las señoras hasta las niñas”, afirmó, Tonka le preguntó si lo invitan a tomar once y el actor dijo que sí. Mientras que, Cristina dijo que Jorge tenía la imagen del marido perfecto, el yerno perfecto, el cuñado perfecto y el papá perfecto.