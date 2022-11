Madonna lanza video como rockera y la invitan a retirarse con dignidad

La imagen que todos tiene de Madonna ya no es ni un poco parecida a la actual. La cantante de 63 años se ha sometido a múltiples cirugías que le han cambiado el rostro por completo, al punto de quedar irreconocible para quienes la recordaban. Pero su transformación no solo se limita a los rasgos físicos que la dan dejado mucho más joven, pues también adoptó un look dark y rockero, que no va para nada con el estilo con el que se caracterizaba.

Los especialistas afirman que la diva se habrá sometido a unas cirugías en el rostro para dejarlo con pómulos bastante pronunciados, una barbilla puntiaguda. El estiramiento fácil pudo cambiar la forma de sus ojos. También se sometió a una rinoplastia. Han sido muchos retoques que terminan rayando en lo indebido.

Sus seguidores no le encuentra explicación a este nuevo giro en la vida de la intérprete de Like a virgin, e indican que ya llegó el momento de que se retire por la puerta grande. Este jueves 3 de noviembre, en su cuenta en Instagram, donde tiene más de 18.6 millones de seguidores, la diva publicó un video en que su parecido a Marilyn Manson es cercano.

Apareció vestida con una blusa negra traslúcida y un brasier negro, varias cadenas de plata, que acompañó con cuatro trenzas, un rostro pálido y cejas blanqueadas, que le dieron un aspecto rockero. Ella gritaba improperios. Las reacciones no se hicieron esperar.

La caja de comentarios en la publicación rápidamente se llenó: “Me encantaba tu música y creatividad, 👏 ¡por favor, para con estos rollos raros! se está poniendo oscuro y preocupante ahora”. " La Madonna que solía admirar era la de The Immaculate Collection. Esta mujer ha perdido toda su mente. Hora de retirarse”. “Esta mujer ahora no tiene miedo, está aterrorizada. Aterrorizado de envejecer”. “Es una pena que M termine su carrera de esta manera: ¡Sin clase, sin gracia, sin estilo, solo yuk”. “Madonna ya debería retirarse con dignidad”, dijeron.

En su defensa

Pero a pesar de las miles de crítica que recibe a diario, también tiene un grupo de verdaderos fanáticos que la defienden a capa y espada, pues creen que ella está haciendo bien: “Si creciste con ella, entonces sabes que es nerviosa y traspasa los límites. Déjala vivir su vida como ella quiera”. “Uno de esos todavía atrapados en una rutina de cierta época. Muévete cariño, está cansado”. “De ninguna manera, ¡tienes 64!¡Te ves increíble!”.

Polémicas

La cantante, a inicios de octubre, señaló que es gay. En un polémico video que publicó en sus redes sociales,, que decía: “Si lo fallo soy gay. En el material se observa a ella tratando de encestar un papel en un bote de basura, pero intencionalmente falló”.

Madonna también se le vinculó sentimentalmente con la cantante Tokischa, quien aseguró para Despierta América, que ambas tienen una buena química y por eso se besan: “Ella me agrada, ella me gusta; yo le agrado, yo le gusto y tenemos una buena conexión”.