Netflix: estás series no estarán disponible en paquete de suscripción con anucios

Con el objetivo de recuperar suscriptores y mantener a los que ya se tiene, Netflix lanzó oficialmente el nuevo paquete de suscripciones que incluye anuncios cada cierto tiempo de reproducción de contenido.

El plan Basic With Ads de Netflix se lanzó a las 9 a.m. PT en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón, Brasil, Francia, Alemania, Italia y Corea del Sur. El precio varía según la región, pero a $ 6.99 al mes en los EE. UU., El plan está en el extremo inferior del espectro de transmisión, menos de la mitad de la opción más popular, que cuesta $ 15.49.

Muchos medios están viendo cómo es el funcionamiento de este nivel de suscripción y los primeros reportes apuntan a la “desaparición” de algunas series importantes de la plataforma.

Series no disponible en este paquete de Netflix

Las series que a muchos más sorprendió es House Of Cards y Arrested Development, que si bien son originales de la plataforma, no se encuentra en este nivel por restricciones de licencia.

Tampoco están disponibles con el nivel de anuncios las siguientes series: Peaky Blinders, New Girl, The Magicians, The Last Kingdom, The Sinner, Good Girls, Queen of the South, The Good Place y Friday Night Lights, así como una serie de películas de varios estudios.

Los ejecutivos de Netflix ya habían indicado que entre el 5% y el 10% de la programación faltaría en el nivel Basic With Ads en el lanzamiento, aunque hasta ahora no estaba claro qué títulos se verían afectados, señala Deadline.

La principal razón consiste en el proceso de modificación de los contratos de distribución que tiene la compañía de transmisión streaming con las producciones que contrata.