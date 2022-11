“Nunca juzgues a un cuarentón con pitillos”: Felipe Avello dejó la grande con su humor en la Teletón

El comediante Felipe Avello se presentó en la Teletón a las dos de la mañana para encantar a todo el teatro y a los televidentes con su humor. Su rutina que duró apenas 20 minutos, dejó la grande con su espectáculo de humor, haciendo reír a los asistentes y a los rostros de televisión que compartían el escenario.

El “pececillo” preguntó si se encontraba en el sector juvenil y agarró para el leseo su edad, “yo a mis, ¿Mi edad? No yo no tengo problemas con decir mi edad, fíjate yo, ¿Mi edad? No es que no tengo rollos con eso, ¿Mi edad? Yo tengo (balbucea mientras toma agua) No, yo ya cumplí (nuevamente balbucea mientras toma agua)”, bromeó.

“Yo tengo más de 40 años fíjate, me veo juvenil lo sé, pero tengo más de 40 años, yo estoy entre 40 y la muerte, estoy entre 40 y un guatero de semillas, viendo una serie los días viernes”, comentó entre risas. “Nunca pensé que me iba a convertir en un cuarentón con pitillos, nunca pensé ni en mis peores pesadillas”, agregó mientras se sacaba la chaqueta.

“Te digo algo, nunca juzgues a un cuarentón con pitillos, potito chupado, patitas delgadas, veo varios”, continuó el “pececillo”.

En su retorno a la televisión, el comediante sacó risas de todo el teatro, especialmente del animador de TVN, Eduardo Fuentes, quien se rió toda la rutina del humorista. Avello contó que no estaba en frente de las cámaras desde el Festival de Viña, “me fue muy bien, pero siempre está el riesgo que te vayan a pifiar, hay una tradición que al humorista le va bien o le va muy mal”, contó.

“A mí afortunadamente me fue muy bien, pero tenía miedo, era solo un muchacho esto fue el 2019. Yo tenía temor de que me fueran a pifiar sinceramente, yo tenía un plan si me pifiaban, me iba a hacer el desmayado, ese era mi plan. Si mi pifia era algo inmanejable, tenía todo un plan, una gillette pum, Condor Rojas”, agregó. Tal como en el Festival, a Avello le fue espectacularmente bien en la Teletón.