‘Enola Holmes 2′: series y películas en donde puedes ver a los protagonistas

La película Enola Holmes 2 no solo ha logrado atrapar a las audiencias con su emocionante historia, sino también con el talento de sus protagonistas: Millie Bobby Brown y Henry Cavill.

En la producción de Netflix llena de misterio y aventuras, los actores encarnan a los hermanos Enola y Sherlock Holmes, unos detectives dotados con gran inteligencia, perspicacia y audacia.

A lo largo de la trama, la heroína comienza a investigar la desaparición de una joven trabajadora en una fábrica de cerillas y acaba envuelta en una peligrosa persecución en Londres del siglo XIX.

Su hermano también termina participando en la investigación. Juntos logran desentrañar una conspiración y desenmascarar a una terrible villana que probablemente los aceche más adelante.

Las películas y series en donde puedes ver a los protagonistas de Enola Holmes 2

En la cinta, tanto Brown como Cavill destacan con su magistral interpretación de sus respectivos papeles, así como también con su química como parientes inicialmente no tan unidos.

Ambas estrellas británicas son bastante famosas actualmente, por lo que simplemente volvieron a hacer gala de su ya conocido talento en la producción basada en las novelas de Nancy Springer.

No obstante, si luego de ver la producción te quedaste con ganas de seguirlos viendo desplegar sus alas artísticas, aquí te compartimos otras series y películas en donde derrochan sus dotes.

Millie Bobby Brown

La luminaria comenzó su carrera a los 9 años de edad con un pequeño papel en una serie de televisión en 2013. Ahora, a sus 18 años, es una actriz consolidada con un futuro prometedor.

Las producciones para las pantallas en las que las puedes ver a esta nominada al Emmy son:

Stranger Things (2016-presente)

La carrera de Brown despegó cuando se unió al elenco de la serie Stranger Things. En la trama, encarna a Once, una niña con poderes telequinéticos que escapa de un laboratorio en Hawkins.

Se trata de una de las series más exitosas de Netflix, por lo que seguramente has escuchado de ella. Pero si todavía no le has dado la oportunidad al proyecto, puedes comenzar ahora a verla.

Las cuatro temporadas de la producción de ciencia ficción son de alta calidad. Si Brown es la razón por la que la verás, no te arrepentirás pues es una de las protagonistas y brilla entre el elenco.

Intruders (2015)

La serie basada en la novela The Intruders sigue a Jack Whelan, un detective de la policía a quien le encargan investigar sucesos extraños vinculados a una serie de intentos de suicidio.

En el proyecto, con una sola temporada, Millie encarna a uno de los personajes principales: Madison, una niña de 9 años que funge como recipiente para un asesino llamado Marcus Fox.

No obstante, lucha por recuperar el control de su cuerpo, mientras él intenta expulsarla para siempre. El proyecto de BBC America cuenta con ocho episodios cargados de drama y misterio.

Godzilla: King of the Monsters (2019)

Tras consolidarse como estrella en las series, la artista debutó en la gran pantalla como una de las protagonistas de la cinta de acción y ciencia ficción Godzilla: King of the Monsters.

La actriz dio vida a Madison Russell en la cinta, la hija del etólogo Mark Russell y la paleobióloga Emma Russell. En la trama, secuela de Godzilla (2014), la joven es secuestrada junto a su madre.

A partir de entonces, atraviesa toda clase de complejas circunstancias.

Henry Cavill

El histrión inglés comenzó su carrera en el medio artístico en 2001. Desde entonces, ha estado imparable construyéndose una larga, sólida y exitosa trayectoria profesional.

A sus 39 años, Cavill cuenta con cinco series de televisión y 22 películas en su recorrido artístico hasta la fecha, pero algunas en las que debes verlo demostrando su gran talento son:

The Tudors (2007-2010)

El histrión saltó a la fama al sumarse al elenco de la exitosa serie The Tudors, un drama histórico basado en el reinado de Enrique VIII de Inglaterra con Jonathan Rhys-Meyers como protagonista.

En el proyecto, Henry conquistó a todos interpretando uno de los roles principales: Charles Brandon, el primer duque de Suffolk, en las cuatro temporadas de la famosa producción.

Immortals (2011)

Luego de The Tudors, el actor protagonizó su primer éxito en taquilla: Immortals. La película de fantasía, inspirada en la mitología griega, sigue a un cantero griego llamado Teseo (Cavill).

En la trama, el héroe comienza una revuelta en contra de un rey despiadado y sanguinario que busca expulsar a los dioses del Olimpo para poder convertirse en el dueño del mundo.

El hombre de acero (2013)

La fama mundial finalmente llegaría a Henry Cavill cuando se ganó el papel de Superman en El hombre de acero, una exitosa película dirigida por Zack Snyder que narra el origen del superhéroe.

En el reboot, basado en el personaje de DC Comics, Clark Kent descubre que es un alienígena de Krypton con superpoderes. Al volverse Superman, asume el rol de protector de la humanidad.

The Witcher (2019-2023)

El actor se ganó los aplausos tanto de la crítica como del público con su actuación protagónica en esta serie de drama y fantasía oscura basada en una saga del escritor polaco Andrzej Sapkowski.

En la trama ambientada en un mundo medieval, Henry se metió en la piel de Geralt de Rivia, un brujo mutado en su niñez para ser más poderoso y efectivo en su tarea: asesinar monstruos a sueldo.

El proyecto tiene dos temporadas en Netflix. Asimismo, hay una tercera que se estrenará en 2023. Tristemente para los fans, Cavill decidió no regresar a la producción para su cuarta entrega.