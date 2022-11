“Me dejó loco”: Tío Marcelo de Cachureos causó furor en la Teletón con polera “metalera”

Marcelo Hernández, más conocido como el tío Marcelo de Cachureos, se robó todas las miradas durante la presentación que el grupo infantil realizó en el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional, debido a una particular polera que llamó la atención de los usuarios.

El animador se subió al escenario del recinto ñuñoino acompañado de varios de los icónicos personajes del recordado espacio. El Gato Juanito, Epidemia, la Mosca, el Conejo Wenceslao, Don Walo, el Zancudo Draculón y el León Cheste hicieron bailar a los asistentes con las pegajosas canciones.

Y fue justamente León Cheste donde los usuarios pusieron sus miradas, puesto que figuraba estampado en la polera que lucía el Tío Marcelo. Pero lo llamativo, era que el dibujo era al más estilo de las portadas de los discos de la banda de metal Iron Maiden.

“Marcelo de “Cachureos” está con una polera negra de estilo Iron Maiden que dice....LEÓN CHESTER!?”.

“Ver a #Marcelo de #Cachureos con la polera sátira del Fear of the Dark live de Iron Maiden me dejó loco! Un crack! #Teleton2022″.

37 mil millones de pesos

Fue en horas de la madrugada cuando Don Francisco dio el cómputo final mostrándose feliz y agradecido por haber conseguido superar ampliamente la meta en las 27 horas de amor. Si bien, al principio costó finalmente se logró sobrepasar el monto de dinero propuesto para esta cruzada solidaria que año a año busca recaudar fondos para los diferentes centros de rehabilitación del país.

La cifra final fue de $37.237.475.067 monto que superó en cerca de 2 mil millones las expectativas para este año 2022.

La expectación se vivió durante toda la jornada, pues la recaudación estaba baja en comparación a los años anteriores. Sin embargo, fue durante el show de cierre en el Estadio Nacional cuando el cómputo fue mejorando y se acercó cada vez más a la meta que finalmente fue sobrepasada.

Al revisar la cifra final Don Francisco dio gracias a todos quienes hicieron posible ese momento. “Tenemos que agradecerle a todo Chile. A todos las personas que fueron a los bancos, a las cajas auxiliares, hombres, mujeres, niños... a todos los productores, todos los artistas, a todos estos jóvenes animadores que se han sacado la cresta durante estas 27 horas. Muchas gracias por haber participado” dijo el animador.