“Son una mierda”: Las críticas en redes por pifias a músico en cierre de la Teletón

Profunda indignación generó en redes sociales la respuesta del público del Estadio Nacional a la presentación que tuvo el músico Andrés Godoy en el cierre de la Teletón 2022 y llenaron Twitter de mensajes en repudio a los abucheos y pifias que propinaron contra el artista, quien tiene una amplia, pero poco conocida carrera musical.

“Chile cada dia me averguenza más, pena me dio ver como pifiaban a Andrés Godoy, pero después se lavan la boca hablando de inclusión y ni siquiera le entregaron el corazón!!! Yo le agradezco su acto me dio una calma que hace mucho no tenía. #Teleton2022.

Fue al momento de decir unas palabras, que se escucharon algunas pifias. Si bien fueron discretas y no generalizadas, las redes no las perdonaron.

Una vergüenza que el público del música "urbana" pifeen a Andrés Godoy que toca buena música a diferencia de los primeros #Teleton2022 #TodosLosDias — Guillermo Heredia Leal 🇨🇱 (@Memoheredia84) November 6, 2022

“Que bonita la presentación de Andrés Godoy. Mal los que se fueron, pero así es la gente que no sabe de cultura y respeto por el artista. #Teleton2022″, fueron parte de los comentarios.

El músico se tomó unos minutos para decir unas palabras, señalando que la política debería imitar la generosidad de la Teletón.

“La política necesitar aprender esta lección de generosidad, reciprocidad en que los chilenos a través de la Teletón podemos encontrarnos. Podemos encontrarnos también en la política, economía y hacer de nuestro país más justo. Más verdadero, más profundo”.

“No soy para nada emergente”

Además, lanzó algunas críticas a los animadores.

“Me presentaban como un artista emergente. No soy para nada emergente. Ya tengo 68 años. Llevo 50 años tocando en el mundo...No me rendí nunca a las limitaciones que aparecieron en mi vida y construí mi propio camino”, fue parte de sus palabras antes de presentar su siguiente canción “Pequeño Orión”, momento también que se escucharon más fuertes algunos abucheos.

Godoy es guitarrista, compositor, productor musical y gestor cultural chileno. Además, trabajó entre 1995 al 2019 en los discos de bandas como Sinergia, Los Peores de Chile, Subalternos, Los Bandoleros de Teno, Polímetro, informó ADN.

En noviembre de 1953 nació en el puerto de San Antonio, Andrés Godoy, quien a los 14 años sufrió un accidente laboral que causó que perdiera su brazo derecho.

Ante esta situación, el músico decidió desarrollar de manera autodidacta una técnica que le permitiera tocar guitarra con solo una mano, a la cual nombró como “Tatap”, informó TiempoX.