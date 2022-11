Dolores intensos: los síntomas con los que Thalía batalla en silencio por el Lyme desde hace 15 años

Thalía es una de las cantantes y actrices más destacadas de México, que ha logrado una carrera exitosa con temas como Arrasando y No me enseñaste.

A sus 51 la famosa sigue cosechando éxitos y está más activa que nunca, y recientemente estrenó el tema Psycho B**ch, que ha resultado todo un logro en solo días.

Además, constantemente, Thalía se muestra activa y feliz en sus redes, demostrando que ama bailar, hacer ejercicios, y siempre tiene una sonrisa y una actitud positiva para todo.

Sin embargo, su vida no es perfecta, y aunque tiene un esposo que la ama y dos hermosos hijos, la famosa sufre con una enfermedad.

Te recomendamos: Laura Zapata bloqueó a Thalía de redes y prueba que su relación de hermanas está rota

Se trata de la enfermedad de Lyme, con la que batalla desde hace 15 años , y que ha afectado su vida de gran manera, cambiándola por completo.

Esta enfermedad es causada por la picadura de la garrapata, y a ella se le fue detectada en el 2006.

Thalía se muestra feliz, pero oculta los intensos dolores que le produce la enfermedad de Lyme

Recientemente Thalía abrió su corazón y confesó lo difícil que ha sido lidiar con los síntomas de Lyme, al punto que ha pensado que morirá.

Durante una entrevista en el programa Pinky Promise con Karla Díaz, la mexicana reveló que sufre intensos dolores todos los días.

“Sentía que me estaba muriendo. Yo vi un día a mi marido a los ojos y le dije: ‘Mi amor, es el último día que me ves con vida, estoy a punto de morir, ya no puedo con el dolor, ya no puedo con los sentimientos y esto’”, dijo Thalía, sorprendiendo a todos.

La cantante contó lo duro que es vivir con esta enfermedad. “He vivido 15 años con que abres los ojos en la mañana y sientes que saliste de un accidente de tren. Todo me duele, cada pedazo de los huesos, las articulaciones, músculos y ¿qué haces? Te sobrepones porque no me puedo quedar ahí, te sobrepones, te pones a hacer ejercicio”, afirmó.

Thalía se encuentra estable y lleva una vida sana

Sin embargo, destacó que se ha sometido a diferentes tratamientos a lo largo de estos 15 años, y actualmente se encuentra estable, en “estado de remisión”, y hace todo para no recaer en el mal estado que llegó a estar.

“Ahorita estoy como en remisión, el momento en el que estás estable y de ahí cambió mi vida completamente. Llevo 15 años luchando con esa enfermedad y, si tú viste la película de ‘Alien’, te acuerdas que ella entraba a un lugar y estaba llena de los huevitos y, si se abría uno, todos se abren, ahorita mis huevecillos están cerrados” , explicó.

Te recomendamos: Tachan de ‘vulgar’ a Thalía tras mostrar su transformación para Halloween: su sexy disfraz

Y destacó que, por su bienestar, debe llevar una vida tranquila, sin estrés, y muy saludable, por lo que no puede consumir alcohol, ni fumar.

“Si le meto mucho estrés a mi cuerpo, mi sistema inmunológico se drena y si se drena puede causar una recaída. Si como mucha azúcar, tomo alcohol o fumo eso también puede hacer que crezca. Me tienes en tranquilidad, meditación, paz mental, pensamientos positivos, comer saludable, tomar litros y litros de agua, nada de azúcar, nada de harina y no por verse bien sino por estar saludable y estar viva sin dolor. Esta es una cosa que ahorita escucho mucho a las personas que tiene post Lyme que todo el cuerpo les duele y así es esto”, dijo Thalía.