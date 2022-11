“Es atractivo, asi que...”: Vanesa Borghi quedó en las nubes con coqueta confesión de José Luis Repenning

Hace un par de días el periodista José Luis Repenning reveló en el matinal Tu Día, de canal 13, que encontraba “regia” a la modelo trasandina Vanesa Borghi. Su sincera confesión llamó la atención de quienes lo acompañaban en el estudio en ese momento.

Por eso, Nacho Gutiérrez no dudó en preguntarle qué pasaría si la argentina lo invitaba a comer. “Me daría vergüenza. Ponte en mi lugar. Una mujer escultural con este peor es nada”, le dijo Repe.

Fue en ese momento que sus palabras fueron más allá, tanto así que fueron replicadas por varios portales como La Cuarta: “Estupenda la Vanessa. La sigo en Instagram, pero no le pongo like a sus fotos, porque encuentro que es ser como medio jote. Ella siempre sale estupenda, modelando”, confesó el admirador de la ex chica Morandé.

“Es un halago...”

Los copuchentos del programa Sígueme y te sigo de TV+ quisieron ir más allá y se contactaron directanmente con Vanesa para saber qué pensaba de la coqueta confesión del conductor.

Fue entonces que la modelo respondió sinceramente a Nataly Chilet, panelista del programa, y curiosamente también expresó una coqueta confesión.

“Me habían contado, no lo vi, pero me llegó el comentario. Y nada, para mí, un halago. Él es muy simpático, lo encuentro muy inteligente y, bueno, también es atractivo, así que, muchas gracias”, confesó sin filtro la bella Vanesa sobre Repe.