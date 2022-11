Esto fue lo que hizo Shakira el día en que Piqué jugaba su partido de despedida

A pesar de que el partido de despedida de Gerard Piqué, marca un antes y después en el Barcelona, hubo una gran ausente en el Camp Nou y ésta fue Shakira, la mujer que durante años lo acompañó en sus éxitos y fracasos.

Sin embargo, aunque la mayoría imaginaba que la ex del español emitiera alguna declaración sobre ello o hiciera alguna fugaz aparición pública, la realidad es que la colombiana se mantuvo muy al margen, tanto que tomó ese día para asistir desde muy temprano con Milan y Sasha las clases de taekwondo, disciplina en la que han destacado ambos niños y que incluso les ha permitido tener importantes reconocimientos por sus avances.

Luego de ello, la artista los dejó disponibles para que acompañaran a su padre en este momento tan especial y en el que, sin duda, no podían faltar, así como su actual novia Clara Chía.

Shakira se tomó el día libre

Y aunque aún existen fuertes debates y críticas sobre que los pequeños no deberían compartir con Clara Chía, esto resulta complicado, pues esta joven de 23 años ya forma parte de todo el entorno de Gerard Piqué y hasta la fecha ha sido aceptada y querida por los padres del deportista, así como por sus amistades con quienes desde hace ya algunos años ella logró coincidir en fiestas o reuniones.

Por si fuera poco, se conoció que Shakira se tomó el día libre y optó por hacer varias diligencias que tenía pendiente, por lo que se descarta que ella haya tenido tiempo para poder ver este juego de despedida de su ex y por tanto ella estaría enfocada en otras situaciones que le aquejan y que tienen que ver con la pronta salida de su padre del hospital en el que está recluido y en el que ha mejorado notablemente. Es decir, que la barranquillera disfrutó de su sábado y no le dio importancia a lo que vivía el hombre que le he hecho llorar durante este 2022.