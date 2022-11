“Estuve 2 días entubado entero en la UCI”: Mark González recordó trágico accidente que lo llevó a estar al borde de la muerte

Durante el nuevo capítulo de “Todo por ti”, Cecilia Bolocco conversó en profundidad con Mark González y su madre, Lorena Hoffmann. En medio de la conversación, la exMiss Universo abordó uno de los momentos más complejos de la carrera deportiva del exseleccionado nacional.

Todo comenzó cuando el exfutbolista se encontraba en las clasificatorias a Sudáfrica 2010, en un tenso encuentro de Chile contra Argentina en el 2008, donde sufrió un fuerte golpe en la cabeza que lo llevó directo al hospital.

“Yo no recuerdo nada de ese partido, se me borró por completo. Me acuerdo de los calentamientos (....) para mí no lo jugué”.

Según las palabras del exdeportista, al momento de la caída todos estaban atentos al jugador argentino, quien tuvo una lección más visible. Sin embargo, el estado de Mark era mucho más grave, puesto que el golpe le provocó un tec cerrado.

“Estuve todo el rato inconsciente, mi hermano se fue conmigo en la ambulancia, en el camino tuvieron que parar porque no estaba respirando y me estaba yendo”, aseguró.

“Llegué casi muerto al hospital. Estuve 2 días entubado entero en la UCI y un mes sintiendo vértigo, además de 4 meses recuperándome de la rodilla”, contó Mark, ya que también tuvo un corte de ligamento.

Claramente, este hecho trajo algunas consecuencias en su salud mental, en donde recordó que este episodio “fue terriblemente angustiante. Pasaron meses en que no podía ver un partido”, reveló su madre y reveló que fue muy difícil presenciar el momento en televisión y a más de 8 mil kilómetros de su distancia de su hijo.

“Yo quería que lo llamaran a la Selección pero no quería que jugara, quería que se quedara en la banca”, agregó Lorena Hoffmann.