Ex de Nicky Jam le habría hecho brujería

Las redes se colapsaron una vez que se conoció que Nicky Jam fue víctima de brujería de parte de su ex Génesis Aleska.

Y es que a través del mundo 2.0 se pudo notar cómo el empresario venezolano Miguel Mawad, anterior pareja de esta joven que cautivó al cantante está haciendo uso de un material que compromete a la chica quien se aprecia mientras está tomando nota de lo que sería un ritual con el que podría hechizar y mantener a su lado al millonario exponente de la música urbana. Esto forma parte de lo que sería un plan de soborno o venganza, pues ella terminó con él para “envolver” con sus atributos al estadounidense que también posee ascendencia puertorriqueña.

Esta “parejita” ha hecho muy públicos sus enfrentamientos tras su ruptura, pero lo que nunca nadie imaginó es que la ex de Nicky usaría ese tipo de “tácticas” para mantener a su lado al artista. En el video se aprecia a esta joven expresando lo siguiente:

“Que Nick Rivera Camineros no deje de pensar en mi, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo, que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, necesite buscarme, necesite estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie si no para mi, que Nick Rivera Camineros solo piense en mi y en más nadie, que solo se le levante el miembro conmigo”.

Génesis Aleska “embrujó” a Nicky Jam

Estas imágenes que revelan cuáles fueron las estrategias que usó la ex de Nicky Jam para tenerlo a su lado no solo sorprendieron a más de uno, sino que también generaron cientos de comentarios repletos de burlas, chistes y memes hacía el cantante.

“Con razón le dio el carro y no se lo quitó al terminar”, “Es que Nicky Jam se enamora hasta de los testigos de Jehová”, “Muy linda muy todo pero Nahh cayó muy bajito…. AMORE trabaja en el amor propio, mi ciela hay profesionales”, “El próximo novio de esta mujer, sabe que le va a tocar más de lo mismo”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras esta impactante e inesperada revelación.