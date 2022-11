“Falta más proceso”: Daniel Fuenzalida y su análisis al programa que reemplazó a “Me Late” en TV+

Daniel Fuenzalida realizó sus primeras críticas al nuevo programa de farándula de TV+ “Sígueme y te sigo”, estelar de espectáculos que llegó a la señal privada para reemplazar su proyecto “Me Late”.

En entrevista con Tiempo X fue que el locutor radial aclaró que a pesar de la polémica salida de su espacio de la señal televisiva, prefiere no hacer “una crítica negativa” y lapidaria al nuevo programa liderado por Francisco Kaminski, considerando que recién llevan “dos días al aire”.

“Más allá del programa de Viñuela con Raquel o el de Francisco Kaminski, yo soy un consumidor de televisión. Yo veo televisión, veo los programas, me gusta criticarlos, me gusta analizarlos, ver las cosas positivas, ver las cosas negativas y, obviamente, no voy a hacer la excepción con los programas de TV+”, expuso el animador, quien agregó que en su programa “Me Late”, en las ediciones de media tarde y noche, también realizaba críticas televisivas a los diferentes espacios y proyectos de los canales de la televisión chilena, debido a su rol de columnista de espectáculos.

Las críticas de Daniel Fuenzalida

“Soy un columnista de televisión, me gusta eso, es lo que hacíamos en Me Late y TV+ cabe dentro de los canales que voy a tener que analizar”, dijo el animador, quien enfatizó en algunos de los problemas que ha detectado en el espacio que llegó a reemplazarlo a él y sus panelistas de “Me Late” en el canal privado.

“Lo vi por Youtube ya que no lo pude ver en vivo. Es un programa de televisión donde uno no puede hacer un análisis con dos días al aire, sin embargo, obviamente falta mucho de fiato entre ellos (los cuatro integrantes del equipo: Titi García-Huidobro, Nataly Chilet, Andrés Baile y Kaminski). Hay problemas técnicos, pero yo no haría una crítica negativa por ningún motivo”, insistió.

“Falta más proceso, falta más rodaje y ahí uno recién puede empezar a opinar de un programa”, finalizó.