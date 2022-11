“Grande, presidente, lo quiero mucho”: Joseph Rivas, el “chico eléctrico”, tuvo un emotivo encuentro con Gabriel Boric

Joseph Rivas, más conocido como “chico eléctrico” en las redes sociales, conmovió a todo el país tras contar su compleja historia durante la última Teletón. A raíz de esta situación, el joven de 17 años fue entrevistado en “Buenos días a todos” para hablar sobre su vida y entre medio, fue sorprendido por el Presidente Gabriel Boric.

Todo comenzó cuando el animador del espacio, Eduardo Fuentes, le consultó sobre el encuentro con el mandatario en el evento solidario, en donde hasta se sacaron una selfie.

“Dios mío, sabes que todavía no me la creo. Me haces la pregunta que más me pone la piel de gallina”, aseguró con sinceridad.

En ese entonces, apareció en pantalla el mandatario y sorprendió a Joseph: “¡No! ¡Está el presidente! ‘¡Dios mío, este hombre! No puede ser. Nos está viendo”, comentó emocionado.

“Más encima se ríe, no puede ser” dijo y sacó varias carcajadas del mandatario.

La famosa selfie

Posteriormente, Joseph aprovechó el contacto para lanzarle algunas flores a Boric tras su encuentro el día viernes. “¿Qué le puedo decir? Primero que nada, se ve súper atractivo este hombre. Usted es un 10. Que usted me haya pedido una foto fue un honor (...) fue súper bacán”, contó.

“La verdad fue un 7. Me dijeron “el presidente quiere una foto contigo’. Y yo dije ‘qué va a querer una foto conmigo, con el “cacho”’, después me abraza y puedo decir ‘grande, presidente, lo quiero mucho’. En serio, aprecio lo que hizo… en serio. Se sigue riendo, que es lindo”, señaló Rivas.

El presidente contó que “estuvimos hablando por interno en Instagram (..) Todo mi respeto a ti y tu familia, la historia que contaron es hermosa, habla de un tema que se toca poco en Chile, que es la salud mental”.

En la misma, destacó el manejo que tiene Joseph delante de las cámaras, puesto que al momento de contar su historia en la Teletón siempre fue con una cuota de humor y esperanza.

“Todos mis respetos, eres genial y no me cabe ninguna duda de que inspiraste a mucha gente”, indicó el mandatario.

“Dios mío, este hombre… Primero, decirle muchas gracias por todo lo que me dice, me va a quedar para siempre. Usted es un crack, un capo, un genio”, respondió Joseph emocionado.

¿Joseph a La Moneda?

Ya avanzada la conversación, el joven lanzó que algunos de sus seguidores en redes sociales consultaban sobre una visita para conocer La Moneda con su “nuevo mejor amigo”, frase que sacó algunas risas en el estudio.

Aunque el Presidente Gabriel Boric tomó cartas en el asunto e invitó formalmente a Joseph al Palacio de Gobierno.

“¡No! ¿En serio? Me está invitando como un primo a su casa. ¿En serio? Es un siete usted”, comparó el influencer.

Sin embargo, había una condición de por medio, y era que el jefe de estado debía visitar al joven en su casa en Pedro Aguirre Cerda.