“Les molesta que vengamos de abajo”: Productor de Polimá Westcoast lo defiende por la oleada de críticas tras la Teletón

El pasado 4 y 5 de noviembre vivimos una nueva cruzada solidaria de la Teletón. Dentro de las 27 horas de amor, se lucieron varios artistas locales e internacionales, entre ellos: Polimá Westcoast, el cantante de música urbana.

No obstante, luego de su participación en el cierre de la campaña desde el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos –a través de cuenta de Instagram– el cantante de Ultra Solo y Sextime respondió a las críticas recibidas tanto por su show en el Teatro Teletón, como en el estadio.

“Dios no te da cargas que no puedas llevar… dispararon sus flechas y Dios estuvo conmigo y así será por el resto de mis días, porque Dios te da acorde a tus obras! Estos días quedaran para la historia… (sic)” , publicó Polimá en su red social.

Sumado a esto, el productor del cantante, Joaquín Calderón –conocido como Magicenelbeat– se refirió a las críticas con un vasto comentario en Instagram: “Hermano poli tú sabes todo y eso queda entre nosotros y nuestra amistad de años, pero esta vez me gustaría dedicarle por última vez tiempo al público SHILENO, y no vengo a decir la típica de ‘súbete a cantar tú’, ‘chaquetero’ porque eso ya lo sabemos, me gustaría decirles que en verdad pongan atención a sus sentimientos de frustración y de envidia que se crían muy en el fondo de su mente, no puede ser que a cada chileno que triunfa en el deporte, la música, emprendimientos siempre haya alguien con algún tipo de comentario/ofensa” .

“Nosotros solo hacemos música, nada más, entregamos amor simplemente y a pesar de todo eso recibimos estos comentarios, OBVIO que no es fácil cantar frente a 60 mil personas o más, OBVIO que para cualquiera es difícil, no nacimos sabiendo hacer todo, pero en verdad en verdad su comentario solo alimenta su propia inseguridad y su propio sentimiento de envidia” , agregó el productor.