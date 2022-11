“Lucen felices con Shakira, no con él”: La indiferencia que sufre Piqué por parte de sus hijos

Luego de la separación de Shakira con Gerard Piqué, sus hijos Sasha y Milan, suelen pasar la mayoría del tiempo con su madre, mientras ellos disputan la custodia de los pequeños. Sin embargo, el pasado 5 de noviembre el futbolista vivió una noche mágica al disputar su último partido junto al F.C. Barcelona y posó junto a sus hijos.

El español ha atravesado un huracán desde que se conoció su ruptura con la colombiana, no solo por su infidelidad con Clara Chía Martí, sino también el poco desempeño que tuvo en los últimos partidos, donde se notaba aletargado.

Para su gran despedida, Piqué saltó al campo del Camp Nou en compañía de sus hijos, con quienes posó junto a sus compañeros y jugó con la pelota al culminar el juego contra el Almería.

Los hijos de Piqué se mostraron serios e indiferentes con su padre

En medio del vaivén de emociones que se vivía muchos no tardaron en notar las expresiones faciales de los pequeños mientras compartían con su padre.

Y es que Milan y Sasha estuvieron la mayoría del tiempo serios y con pocas ganas de estar presente. Algunos aseguraron que lucían triste, a diferencia de cuando están con su madre, mientras que otros resaltaron que son los hijos los que más sufren cuando los padres se separan.

“Mira el lenguaje corporal de Sasha. Eso dice mucho. Parece como si se estuviera alejando”, “Sus caritas no son de felicidad”, “Que diferente su rostro a cuando están con Shakira”, “Muy serios los niños y como que no querían foto “, “No se si es impression mia pero se ven los niños con ojos tristes. Me imagino que están pasando por mucho”, es parte de los comentarios que se leen en las redes sociales.

Previo al último juego con el Barcelona, Gerard Piqué estuvo al lado de sus hijos, Milan y Sasha pic.twitter.com/eCbdBhm4AH — CANCHA (@reformacancha) November 5, 2022

La misma cantante contó lo mal que la han pasado sus hijos por la avalancha de habladurías que han surgido entorno a sus padres y que además, mantienen paparazzis 24/7 frente a su hogar.