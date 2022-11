Luis Sandoval sin piedad contra programa que reemplazó a “Me Late”: “La gente no los quiere ver”

Quien fuera periodista de “Me Late”, Luis Sandoval, no tuvo piedad con el programa que lo reemplaza en las pantallas de TV+, “Sígueme y te Sigo”, que conduce Francisco Kaminski. En el live de Instagram “Que te lo digo”, lo analizó y no tuvo muy buenas palabras para el nuevo espacio del canal que sacó de pantalla al programa de Daniel Fuenzalida.

“Encontré linda la escenografía. Creo que es una gran puesta en escena, me gustaron algunos contenidos, un poco fome, creo que le falta peso periodístico al programa”, dijo Sandoval, pero esto no quedó acá.

Sandoval indicó - de acuerdo a las declaraciones recogidas por Mira lo que Hizo- que “les decían todo por la muela a los que estaban sentados en el panel: ‘ríanse, pónganse serios’. Eran como actores que no estaban fluyendo en una dinámica que es la televisión, que eso es espontáneo”.

Según el periodista, el rating fue bajo por estos motivos, agregando que “la gente no los quiere ver. Ahí está el castigo de una decisión errada, de haber sacado a ‘Me Late’ de las pantallas sin tener en cuenta el parecer del público que seguía este programa”.

Daniel Fuenzalida también analizó el programa

“Lo vi por Youtube ya que no lo pude ver en vivo. Es un programa de televisión donde uno no puede hacer un análisis con dos días al aire, sin embargo, obviamente falta mucho de fiato entre ellos (los cuatro integrantes del equipo: Titi García-Huidobro, Nataly Chilet, Andrés Baile y Kaminski). Hay problemas técnicos, pero yo no haría una crítica negativa por ningún motivo”, dijo Daniel Fuenzalida en entrevista con Tiempo X.

“Falta más proceso, falta más rodaje y ahí uno recién puede empezar a opinar de un programa”, finalizó.