Una vez más con un atuendo amplio: Clara Chía sí podría estar embarazada

Pese a que Clara Chía ya ha sido captada por los diferentes ángulos de los paparazzis, luego de su aparición en el partido de despedida del Barcelona de Gerard Piqué, ésta levantó nuevamente las sospechas de un embarazo.

Y es que la joven de 23 años una vez más lució un atuendo “oversize” que además dejaban ver que ya no está tan delgada como se había apreciado antes. Incluso, el deportista siempre trató de ocultar su figura fundiéndola en fuertes abrazos y tratando de que ella no diera el frente ante las cámaras y que no vieran detalles de ella como en otras oportunidades.

😘 El primer beso de @3gerardpique tras el homenaje



❤️ El central compartió este día tan especial con sus seres queridos



🎥 Imagen @Gol



📺 #DirectoGol pic.twitter.com/huKShvxHB5 — Directo Gol (@DirectoGol) November 5, 2022

Esto generó diversas reacciones, sobre todo entre quienes consideran que esta relación, que se ha basado en engaños o infidelidad, podría estarse consolidando aún más tras las innumerables manifestaciones de amor entre ambos quienes ya tienen el conocimiento de que el tercer hijo del español estaría en camino en el vientre de su nueva pareja.

Clara Chía está más “rellenita”

También se encendieron las alertas sobre el posible embarazo de Clara Chía, pues ella se vería un poco más hinchada en su rostro y por eso Piqué siempre trataba de taparla con su cuerpo. Sin embargo, aún no se han revelado más imágenes que permitan ver con más claridad el look de esta estudiante de relaciones públicas que aunque ya ha manifestado a sus cercanos que no tiene en mente tener aún un hijo, podría estar causando confusión entre su entorno para que no la critiquen o cuestionen, pues se encuentra en la etapa final de sus estudios universitarios.

Este tipo miro cuando siempre que lo están grabando y la abrazo 🤦 la Quicha se ve embarazada 🤔 — yurilena gamboa (@YurilenaG) November 6, 2022

Y esto podría causarle una interrupción en su futuro como profesional y para lo que se ha estado preparando durante años. Pero, pese a ello, en las redes se generaron miles de reacciones ante lo que sería su posible embarazo. “Este tipo miró cuando siempre que lo están grabando y la abrazó. La chica se ve embarazada”, “Yo lo dudaba, pero ahora creo que sí está embarazada”, “Con esas imágenes ahora sí creo que esta mujer está embarazada”, expresaron los internautas.