¿Belinda le copió a Kim Kardashian? La cantante utilizó un look negro que desató suspiros

Los looks de Belinda nunca pasan desapercibidos, es una total apasionada de la moda, mostrando siempre su mejor versión, no importa el lugar en el que esté, la cantante de origen español y francés es una conocedora de tendencias.

El icónico concierto que remonta la emblemática música de toda una generación como los 90s Pop Tour, donde se presentaron artistas como OV7, Aleks Syntek, Fey, JNS, Caló y The Sacados, pasaron su estafeta a una nueva generación, en el 2000′s Pop Tour.

Nada como la nostalgia de la música con la que crecimos para pasar un buen momento de diversión y las legendarias canciones que nos acompañaron en nuestras vivencias, anécdotas y tristezas, el 2000′s Pop Tour ya es una realidad.

2000′s Pop Tour revive la música de toda una generación

Este tour comenzó el 10 de junio en la Arena Ciudad de México, teniendo en su lineup a artistas como Motel, Kudai, Yahir, PeeWee, Bacilos, Fanny Lu, Playa Limbo, Nikki Clan y Paty Cantú.

En el recinto, el público tuvo la oportunidad de corear temas como Caraluna, Chiquilla, Y te vas, No te Pido Flores, El Eco de tu Voz y Mi Primer Millón, reviviendo la nostalgia de aquellas generaciones entre los 20 y 30 años.

Belinda, la cereza del pastel del 2000′s Pop Tour

Fue el pasado 4 de noviembre cuando el 2000′s Pop Tour se honró con la presencia de uno de los íconos dosmileros por excelencia, Belinda, la cantante de 33 años, quien fue la encargada de hacer vibrar la Arena Monterrey con sus temas pop.

Su participación estuvo acompañada de figuras como Paty Cantú, Motel, Kudai, Dulce María, Bacilos, Yahir, Pee Wee, Fanny Lu, Playa Limbo, Kalimba y Nikki Clan.

Y es que, quién no recuerda su famoso álbum homónimo Belinda de 2003, donde regaló al público temas que hasta el momento siguen vigentes en las playlists de varios (aunque algunos lo nieguen) de ahí se desprenden canciones como Lo Siento (I’m Sorry), cuyo video era transmitido en Disney, Ángel, Be Free y Boba Niña Nice.

Hasta el momento acumula seis álbumes de estudio: Belinda (2003), Utopía (2006), Utopía 2 (2006), Carpe Diem (2010), Catársis (2013) y Cause (2022).

¿Beli le copió a Kim Kardashian o fue simple inspiración?

La socialité perteneciente al clan Kardashian, es una de las figuras favoritas de los diseñadores de moda, aunque se nota un especial aprecio entre ella y Demna Gvasalia el director creativo de la marca española fundada por Cristóbal Balenciaga en 1917.

Hemos visto en distintas ocasiones formar parte de los front-rows de la marca y lucir las piezas de sus más recientes colecciones, aunque si hay algo característico de Kim Kardashian son los total looks de color negro, rosa y nude, además no pierde la oportunidad de lucir su impresionante figura a través de Bodys de la misma marca.

Es precisamente uno de esos looks el que nos recordó al último atuendo que utilizó Belinda en la Arena Monterrey. Kim Kardashian usó un body negro completo y ceñido firmado por Balenciaga.

Por su parte, la cantante española-mexicana, utilizó algo de la marca también, pero no fue el jumpsuit, fue un abrigo brillante con la tipografía de la firma. En realidad, el body de Belinda fue una creación de Gucci, muy parecido a los que viste la mayor de las Kardashian.