“Buen periodista pero me carga”: Hugo Valencia se sumaría a lista negra de Pamela Díaz

En el nuevo capítulo del podcast “Hoy es hoy”, Pamela Díaz junto a Chiqui Aguayo tuvieron una larga conversación con los expanelistas de TV+, Sergio Rojas y Daniel Fuenzalida. En medio del diálogo salieron varios nombres del espectáculo, entre ellos el de Hugo Valencia.

Todo comenzó cuando la comediante habló sobre su excompañero de TVN, y la “Fiera” aprovechó de lanzar la ácida crítica al periodista.

“Es bueno tu programa, porque como que uno va en la mañana así como medio dormido y te despiertas, me encanta”, le dijo Chiqui Aguayo al exHuevo.

“Tú nunca has invitado a la radio a Chiqui, deberías tener una semana con un artista”, sugirió Díaz.

“¿No, pero sabes qué?, en Viña fui a tu programa y tu fuiste muy buena onda conmigo”, aseguró la comediante, a lo que Sergio Rojas afirmó que: “Pero después te peló”.

“Yo tengo mi lista negra, y el Huevo fue súper buena onda conmigo, me tiró para arriba y todo”, respondió Chiqui Aguayo ante la broma de Rojas.

“Yo nunca fui como tu amigo Hugo que te peló”, se defendió Fuenzalida. “No si el Hugo me peló, a mi me caía mal el Hugo”, contestó.

“¿Qué Hugo?”, preguntó Pamela totalmente perdida, a lo que le respondieron: “Hugo Valencia”.

“Ah no, me carga. Buen periodista pero me carga”, lanzó sin filtro.