“Cada día lo evito más”: Francisca Merino contó los motivos de su alejamiento de programas de farándula

Francisca Merino regresó anoche a la televisión, como parte del equipo del programa “Tal cual”, de Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, y en dicho espacio de TV+ reveló los motivos por los cuales decidió alejarse por varios años de los programas faranduleros.

La actriz, que por más de una década integró variados paneles de opinólogos de espectáculos en formatos como “SQP” (2006-14), “Primer Plano” (2014) o “Maldita Moda” (2016), todos de Chilevisión, reafirmó en el estelar de Argandoña y Viñuela que no se ha planteado volver a las críticas de la farándula nacional.

La renovada Francisca Merino

“Lo pasé súper bien trabajando en el ‘SQP’ porque había un equipo que yo quería mucho, éramos muy amigos, pero en el fondo siempre supe que hablar del otro y entretenerse hablando del otro y pelar, que todos caemos, yo también caigo en la cotidianeidad, cada día lo evito más”, explicó la figura televisiva, quien por estos días está en una relación amorosa consolidada con Andrea Marocchino -con quien planea incluso casarse-, y dedicada a sus emprendimientos de moda.

“Entrar de nuevo a hablar del otro es un karma, no quiero volver a esa situación”, reafirmó Merino, quien recordó lo duro que fue para ella hablar o criticar, en dichos espacios de espectáculos, a amigos o cercanos del ámbito televisivo. Una situación que, en sus palabras, le “incomodaba” demasiado.

Pancha Merino debutó anoche en el programa "Tal cual". Fuente: Instagram @tvmas.tv.

“Eso a uno le afecta, te baja la frecuencia. Yo salía como angustiada, no salía feliz”, explicó la actriz, quien se mostró agradecida de las redes sociales, ya que este tiempo dichas plataformas le han permitido realizar lo que le gusta: “Quedo contenta”.

Respecto de su vida personal, Francisca recordó lo importante que ha sido para ella reencontrar el amor de pareja con Marocchino.

“Es un hombre positivo, es amable con todo el mundo sin distinción, me ha enseñado a ser más autónoma. Él me da seguridad, me ama a mí”, finalizó.