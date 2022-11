Desde hace ya algunos meses que Gerard Piqué no es el mismo en la cancha, por eso le han llovido una gran cantidad de comentarios en contra, pues su condición física, así como su concentración ha sido muy cuestionada por quienes aseguran que Clara Chía lo tiene mal.

Mientras que cuando estaba con Shakira el español no solo estaba en forma, sino que además estaba muy concentrado en su carrera, éxitos y demás proyectos que incluso tenían en común, ya que hay quienes aseguran que éste “usó” a la colombiana para concretar los contratos más millonarios y con los que posicionó no solo su carrera, sino también su imagen ante el mundo.

Fotos de Piqué que demuestran cómo ha empeorado físicamente desde su noviazgo con Clara Chía Fotos: Captura de pantalla

En cambio, desde que inició su nuevo romance con la chica de 23 años, el exjugador del Barcelona, no solo tiene ojos para ella, sino que se ha visto menos tonificado y hasta menos “agraciado” en su aspecto.

Piqué es criticado por su nuevo aspecto

Un abdomen un poco más abultado, así como pasos lentos y pocas habilidades en su desempeño en las jugadas han sido los motivos de quejas que se han generado desde que Piqué se enamoró de Clara Chía, por eso hasta para quienes este deportista resultaba muy atractivo, es hoy ya motivo de solo críticas, pues se considera que no es ya ni la sombra del hombre que le dio tantos éxitos al equipo culé.

En redes sociales se ha generado el debate del antes y después del físico del ex de Shakira quien ahora se nota más cansado y que no está prestando atención a cómo luce, pues su prioridad no es el fútbol y una clara evidencia de eso es que renunció a lo que era su estilo de vida y lo hizo en medio de humillaciones, señalamientos, así como quejas hasta de sus compañeros que ya no querían tenerlo ya dentro del equipo debido a su inestabilidad y falta de atención en los juegos.