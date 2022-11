Jordi Castell se confiesa tras su separación: “Mi falta más grave fue pensar que para formar esa familia necesitaba un hombre”

Este lunes en “Juego textual” las ocho panelistas buscaron nuevamente generar una conversación al límite con el fotógrafo Jordi Castell. En la primera sección de la noche, la panelista “Pepi” Velasco le preguntó al público si Jordi se arrepintió en algún momento de haberse casado, considerando la publicitada separación que tuvo tras sólo un año y medio de matrimonio con el ingeniero Juan Pablo Montt. El público dijo en un 51% que sí, pero el fotógrafo aseguró que no.

“Es de conocimiento público que tuve un matrimonio fallido. No soy muy de arrepentirme por decisiones que tomo, porque por muy malas experiencias que sean, se convierten en aprendizajes, por los que estoy agradecido a la vida por la oportunidad que tuve de experimentar, arriesgarme y creer en un proyecto de vida”, indicó Jordi.

Según narró, se casó por los motivos equivocados. “Hice todo el esfuerzo para enamorarme, tiré anillo, pedí matrimonio. Se había muerto mi abuelo, que era como mi papá, y me vi en la necesidad, error grande, de armar una familia. Mi falta más grave fue pensar que para formar esa familia necesitaba un hombre”, sostuvo.

Consultado sobre si ignoró todas las señales que la vida le dio, el fotógrafo confirmó que así fue. “Pasaban cosas que me hacían remar contra la corriente. Hubo señales desde el principio de que no teníamos que seguir juntos (...) No quiero hacerme la víctima, pero todos nos damos cuenta cuando nos estamos sintiendo amenazados, salimos de nuestra zona de confort, y las cosas que antes no nos parecían violentas, ahora sí nos parecen violentas”, señaló, agregando que “hubo un cúmulo de situaciones donde yo sentía que no conectábamos, no teníamos una comunicación fluida, y por ende no había una convivencia sana para ninguno de los dos. Yo tuve momentos de mucha fragilidad cuando murió mi abuelo, pero hubo cosas que de repente empezaron a hacerme ruido, porque sentía que el hombre que dormía conmigo no tenía que tratarme de esa forma”.

Jordi Castell Gentileza Canal 13

Según contó, la situación llegó a su punto límite cuando se fueron a vivir a Chiloé, en plena pandemia. “Mi exmarido toda la infancia la pasó allá, entonces dijo que fuéramos y dije que sí, ciego, tratando de rescatar algo y de escapar de la presión de la cuarentena. Nos fuimos a Chiloé en condiciones súper adversas, porque ya veníamos saliendo de una crisis grande”, rememoró, y añadió que fue al levantarse un poco las restricciones que, de vuelta en Santiago, tomó la decisión de terminar con su matrimonio.

“Cuando vuelvo de la isla sabía que tenía que volver para tomar una decisión que arrastraba un gran fracaso. Yo me responsabilizo 100% de todo, yo tomé la decisión, yo fui quien sintió que había que hacerlo, yo creí que eso iba a funcionar. Había que cerrar la puerta por fuera”, confidenció.

A propósito de la manera en que se hizo pública la separación, Jordi dijo que no le gustó cómo pasó. “Me hubiera encantado hacer las cosas bien y hacer un comunicado una vez que nos separáramos de verdad. Pero al cuarto día de separarnos me entero que mi exmarido habló con los medios, y eso no lo podía controlar”, confesó.