Loreto Aravena confesó que asistió a terapia tras iniciar su relación con Max Luksic: “Me sentí adolescente”

Loreto Aravena estará como invitada en el próximo episodio de “La Divina Comida”, en donde revelará algunos detalles sobre su relación con el hijo de Andrónico Luksic, Max.

En una conversación junto al actor César Caillet, Sergio “Panqueque” Domínguez y la periodista, Pía Guzmán; la intérprete hablará con respecto a este polémico y comentado romance.

Según la información publicada por TiempoX, la actriz abrirá su corazón sobre cómo se ha sentido con los dichos de terceros sobre que sigue trabajando en Canal 13 solo por su pareja.

“Yo después me puse a pololear y claro, ahora todo tiene que ver con mi pololo, todo mi trabajo hacia atrás no existe, yo trabajo en el 13 porque mi pololo está ahí, si contara los años que llevo ahora, llevo 14 y a él lo conozco hace 5 años, es absurdo pensar que me carrera se formó por la persona con la que estoy cachai”, afirma Loreto.

Asimismo, revelará que al inicio de su relación tuvo que asistir a terapia por los fuertes ataques que recibió en internet. “Me pasó en un minuto que me sentí adolescente, como que todo era absoluto, van a seguir destrozándome, después fue como ‘esto es solo redes sociales, el odio solo está aquí'’’.