“Me veo estupenda”: Fran Conserva reveló que se realizó un exitoso retoque estético en su rostro

Francesa Conserva dio cuenta este lunes de un tratamiento estético que se realizó hace unas semanas y que pasó inadvertido para sus seguidores y televidentes de “Milf”.

La hermana de Claudia Conserva hizo la revelación en medio del programa de TV+, y destacó que dicho procedimiento la dejó “fascinada” por el resultado que le entregó.

“Tengo que confesar algo, para que no crean todo. Me puse labios hace ene semanas y nadie se ha dado cuenta. Lo dije, lo dije, compartí mi secreto. La gente puede ver esa foto (fotografía suya de Instagram que mostraban en aquel momento) y decir que tiene linda boca”, reveló la comunicadora, quien entregó mayores detalles del procedimiento estético que le permitió perfilar sus labios.

Estoy fascinada con el resultado, porque me subió mucho la autoestima. Me siento muy mujer. — Fran Conserva

La satisfacción de Fran Conserva

“Estoy fascinada. Me hice el tratamiento hace más o menos un mes y medio. Me hice un perfilado de labios y después unas bolitas por aquí, por acá, yo no me los engrosé, así estamos bien”, prosiguió la figura de TV+, quien destacó que la cirugía y sus posteriores resultados le subieron “mucho la autoestima”.

“Estoy fascinada con el resultado, porque me subió mucho la autoestima. Me siento muy mujer. Fue un detalle muy bonito”, detalló Conserva.

Respecto del procedimiento, la hermana de Claudia Conserva fue enfática en señalar que ella fue muy clara y específica de lo que quería obtener con el tratamiento, y que para su suerte, el cirujano que le hizo el procedimiento realizó un trabajo que específicamente pidió.

“Leí mucho sobre lo que quería lograr”, dijo Fran, al paso que dio luces de una de las primeras cosas que haría con este nuevo look, ya que en los próximos días se encontrará con su reciente conquista en redes sociales, con quien espera estrenar sus renovados labios.

“Tengo que juntarme con mi cita de Tinder, entonces voy a estrenar estos labios hermosos”, puntualizó.