‘Pequeños traviesos’: Así lucen Darla y Alfalfa a 28 años de su estreno, él es todo un galán

‘Los pequeños traviesos’ es una de las películas más vistas y preferidas del público y aunque han pasado 28 años de su estreno los inocentes Darla (Brittany Ashton Holmes) y Alfalfa (Bug Hall) siguen siendo recordados por muchos, sobre todo aquella escena de ellos en un bote y comparten un inocente beso.

Spanky (Travis Tedford), Froggy (Jordan Warkol), Waldo (Blake McIver Ewing), Porky (Zachary Mabry), fueron parte de los pequeños traviesos que se quedaron en la memoria.

Sin embargo, muchos se preguntan que ha sido de la vida de los románticos Darla y Alfalfa.

¿Cómo se ven Darla y Alfalfa actualmente?

Aunque a los actores se les ha pedido el rastro por su poca participación en la industria, a través de las redes sociales han aparecido algunas fotografías de Brittany Ashton Holmes y Bug Hall de adultos.

Brittany Ashton Holmes

La actriz que tiene actualmente 33 años se vio en toras cintas como

Luego del éxito de ‘Los pequeños traviesos’, Holmes ‘Humanoids from the deep’ y ‘Inhumanoid’, aunque no volvió a otro papel hasta los 25 años con ‘We hate Paul Revere’.

Según algunos medios Brittany se casó y vive en Los Ángeles, además de que estudió una licenciatura en ciencias políticas.

Bug Hall

El actor se ha convertido en todo un galán y ha mantenido su carrera con algunas producciones de televisión como Cariño, nos hemos encogido a nosotros mismos, episodios de ficciones en Embrujadas, The O.C., Caso abierto, Nikita y Castle.

En el 2013, Hall se convirtió al catolicismo y en 2017 contrajo matrimonio con Jill Marie DeGroff. Sin emabargo, su vida ha enfrentado algunas polémicas pues en 2020 fue restado en Texas por inhalar latas de aire comprimido.

Más tarde sorprendió al confesar en un audiovisual que su padre biológico abusó de él cuando era menor y que también lo hicieron dos hombres del equipo de ‘Los pequeños traviesos’

“La mayoría del abuso que experimenté fue en películas de Disney. ¿Tiene Disney un problema de depredadores infantiles?”, dijo a través de su cuenta en Twitter.

En septiembre de este año, reveló que se había retirado de la actuación para disfrutar junto a su familia.

“Ha sido la decisión más terrorífica que he tenido que tomar. No he dejado Hollywood porque odie contar historias y odie las películas y la televisión. Fue un sacrificio, pero era un sacrificio para algo mejor”, cuenta Hall en el vídeo. “Puedo ver a este anciano que ha estado en la granja durante, no sé, 25 años y ha criado a sus hijos ahí y puedo ver la paz detrás de sus ojos y no puedo ver la paz detrás de los ojos del tío que continúa trabajando en Hollywood e intenta criar a sus hijos. Cuando imagino a ese hombre no veo a un hombre en paz y tranquilidad”, dijo.