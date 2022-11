Por donarle un riñón a Selena Gómez, Francia Raísa sufrió estos cambios en su cuerpo

Selena Gómez volvió a tocvar los corazones de millones de fanáticos con su historia de vida y los duros momentos que ha vivido por las enfermedades que padece. Sin embargo, también hay quienes la han catalogado de desalmada por ignorar no tomar en cuenta a Francia Raísa, la mujer que le donó un riñón.

Fue el pasado 4 de noviembre cuando Selena estrenó su documental My Mind & Me, en el que reveló detalles sobre todo lo que ha vivido por su trastorno bipolar, además de las graves complicaciones por el lupus que padece.

Durante una entrevista promocional con Rolling Stone, Selena aseguró que su única amiga dentro de la industria del entretenimiento es Taylor Swift, unas declaraciones que Francia, protagonista de Bring It On: All or Nothing, no tomó nada bien, ya que había mantenido una larga amistad con la actriz.

La amistad inició en 2007, cuando ambas fueron invitadas a un hospital para pasar tiempo con niños que se encontrabancon problemas de salud.

Después de los comentarios de Selena, Francia comentó en una publicación de E-News “interesante”, para luego eliminar todas las publicaciones junto a Selena y dejar de seguirla en todas las redes.

Selena reaccionó y, con un tono sarcástico, escribió: “Siento mucho no haber mencionado a cada persona que conozco”.

Francia Raísa cambió toda su vida por salvar a Selena Gómez

Francia tomó una de las decisiones más valientes cuando decidió salvar la vida de su amiga donándole un riñón.

La imagen de ambas amigas tomadas de la mano en camillas recién salidas del quirófano se convirtió en una de las más conmovedoras de Internet, sin embargo no todo fue sencillo, ya que la donación implicó que Francia cambiara todo su estilo de vida.

Según fuentes cercanas a las famosa, Francia debió guardar un reposo absoluto durante dos meses, de modo que no pudo hacer ningún tipo de movimiento en ese periodo.

La actriz, además debió seguir un estricto régimen alimentición y debe mantenerse en control para asegurar su bienestar con un solo riñón.

Raísa además confesó que entró en una fuerte depresión, ya que no fue sencillo mantener un largo reposo.