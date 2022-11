“¿Por qué no cerró con Lucho Jara?”: Paty Maldonado criticó la presentación Abel y Camilo Zicavo en la Teletón

Paty Maldonado se tomó unos minutos para analizar el evento que marcó este fin de semana, hablamos de la Teletón, y no dudó de criticar las presentaciones de los diferentes artistas que estuvieron en el cierre de las 27 horas de amor.

En la última transmisión de “Las Indomables”, la exrostro de Mucho Gusto aseguró que no entendía las razones por las cuáles la banda Plumas de Abel y Camilo Zicavo se tomaron el protagonismo en el término de la campaña, y aseguró que Luis Jara debía ser él que cerrara la jornada.

“Cerró un grupo... yo me di el trabajo de llamar a varios cabros y les pregunté: ‘¿Tú conoces a una banda Plumas?’ No, me dijo. Cerraron el espectáculo en el Estadio Nacional”, comenzó a decir Maldonado.

“La pregunta del millón: ¿Por qué cerraron? Sospechosa la cuestión. Uno de los integrantes es el pololo de Camila Vallejo (Abel Zicavo). Raro que un grupo que no representa a mucha gente, a muchos jóvenes, a lo mejor podían haber cerrado con un reguetonero más famosos. ¿Por qué no cerró con Lucho Jara?”, lanzó sin más.

Posteriormente, la Maldo le lanzó unas cuantas flores a su excompañero de Mega: “Lucho Jara presentó un espectáculo sensacional. ¿Por qué no cerró él? Es un espectáculo para afuera (lo) que él hizo. Es una crítica que hago en buena onda. Es el mejor artista que tiene Chile en este instante”, aseveró.

En la misma línea, la comunicadora aseguró que el intérprete de “Golpe de Suerte” está a la talla de un artista internacional y es uno de los grandes exponentes de la música latina.

“Yo quiero una mención a Lucho Jara aparte. A mí juicio es un artista internacional, pero absolutamente internacional (...) está a la altura de Chayanne, de Ricky Martin”.

Finalmente, Paty Maldonado sacó a relucir su trayectoria en los escenarios y que por eso siente que puede opinar sobre ello. “Si algo sé es de música. Tengo más experiencia que muchos de ustedes y de muchos que se pararon en el escenario”.