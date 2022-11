Raquel Argandoña cambió el rumbo de su vida: “Hace 3 años y tanto que soy fiel”

Este lunes, Paty Maldonado debutó como panelista en el programa de Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, “Tal Cual”, en donde aprovechó de sacar algunos trapitos al sol sobre su amiga.

Todo comenzó cuando la expanelista de “Mucho Gusto” repasó su vida íntima y fue cuestionada si había sido infiel en alguna ocasión, algo que provocó una respuesta sin filtro en contra de la “Quintrala”.

“No hablemos de infidelidad porque, sino, te tengo que preguntar a ti”, replicó la Maldo causando risas en el estudio de TV+.

Según la madre de Kel Calderón, ella habría tomado cartas en el asunto y decidió cambiar el rumbo de su vida para no ser infiel a sus parejas.

“Yo ahora, este último tiempo, he cambiado. Yo he cambiado y era un problema que tenía y me lo traté. Me lo traté y ahora soy fiel. Hace tres años y tanto que soy fiel”, sentenció Raquel.