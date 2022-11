Así fue como Karol G demostró lo mucho que admira a Britney Spears

En diversas ocasiones, Karol G ha manifestado la admiración que siente por otro artistas, y ahora compartió lo que siente hacia Britney Spears, con quien recientemente coincidió en algunas palabras.

A continuación, te compartimos qué pasó y por qué ambas se volvieron tendencia en redes sociales.

La coincidencia entre Karol G y Britney Spears

Todo comenzó cuando la “Princesa del Pop” compartió un mensaje por medio de su cuenta de Instagram.

“Una reina es una reina, no importa que piensen de ella. Su valor no lo determina si a alguien le gusta o no lo que ella es, lo que ella hace, porque, a pesar, de lo que tú pienses, ella seguirá amándose ella misma… seguirá siendo una reina”, fueron las palabras de Spears traducidas al español.

Lo que más llamó la atención es que este mensaje también fue publicado por Karol, un par de días antes.

“Una Reina es una Reina, no importa que piensen de ella. Su valor no lo determina si a alguien le gusta o no lo que ella es lo que ella hace porque a pesar de lo que tú pienses, ella seguirá amándose ella misma… seguirá siendo una Reina.” — LABICHOTA (@karolg) November 7, 2022

Reacciones de los fans

Luego de que los seguidores de la colombiana se dieron cuenta de la coincidencia, algunos señalaron que podría ser una pista para una posible colaboración.

“Britney publicó esto mismo en Instagram hace rato. Amo que la admires tanto por cierto, ¿¿acaso es una pista de que se viene colaboración con la princesa del pop?? Elijo creer que sí”, escribió una seguidora de ambas artistas.

Mientras que otros compararon a ambas famosas, destacando que, aunque su música no es del mismo género, tienen ciertas similitudes y han demostrado el poder de las mujeres en el medio.

Britney publicó esto mismo en Instagram hace rato. Amo que la admires tanto 💕💕 por cierto, acaso es una pista de que se viene colaboración con la princesa del pop?? Elijo creer que sí. pic.twitter.com/pEmrIo89mo — ً (@provenzavt) November 7, 2022

Karol G ha demostrado que tiene gran admiración hacia la “Princesa del Pop”

En diversas ocasiones, la reguetonera ha presumido que se ha inspirado en Britney.

Incluso, en una ocasión Karol fue señalada de haberse plagiado la idea del video de “I’m A Slave For U”, de Spears, para su clip de “Gatúbela”, el cual fue muy comentado.