Doctora Cordero admitió su culpa en roce con Eduardo Fuentes: “Tú fuiste mi víctima y yo fui una oveja rabiosa”

El capítulo de ayer del programa de conversación nocturno de Eduardo Fuentes, “Buenas Noches a Todos” de TVN, recibió a una invitada especial para el animador, la diputada María Luisa Cordero. El exconductor de “Mentiras Verdaderas” tiene una historia de hace años con la diputada, pero en los últimos años un conflicto nubló la amistad.

“Para mí muy especial porque hace tiempo que no nos veíamos, tú empezaste con esto de la política, pero habíamos tenido un alejamiento, me alegro que hayas aceptado”, mencionó el conductor, “tuvimos un roce Eduardo, no seas eufemista”, le contestó la invitada. “Nos agarramos para decirlo en buen chileno”, concluyó Fuentes.

“Yo eso te quería decir, a mí la pandemia y todos estos tiempos de silencio, me he hecho una autoterapia, no por el ego, sino que me he empezado a sacar las máscaras. Una de las máscaras que encontré en esta cebolla que uno tiene, es que soy muy rabiosa”, confesó la parlamentaria.

“Entonces pienso que el encontrón, tú fuiste mi víctima y yo fui una oveja encabritada y rabiosa. En serio y te lo digo en tu cara, tú jamás has dejado para mí ser una persona querida (...) Un día me miré al espejo y dije ‘Qué si yo lo quiero, déjate de leseras”, continuó la Doctora Cordero.

“Tú también para mí María Luisa, te lo digo muy de corazón”, le respondió Eduardo Fuentes. Posteriormente recordaron el inicio de su amistad que data de hace alrededor de 20 años, cuando animaron un programa de radio juntos, algo que le intimidaba mucho a Eduardo.

Debido a este importante hito en la carrera de Fuentes, él decidió ir a dejarle flores a su mamá al cementerio en el Parque del Recuerdo. La doctora le dijo que ella había llegado atrasada porque estaba haciendo lo mismo en ese cementerio, esta coincidencia terminó por consolidar esta relación.

Revisa el capítulo aquí