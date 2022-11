¿Dónde está el mono? Encuentra al animal en menos de siete segundos

Pon mucha atención a la siguiente imagen, pues deberás ser muy preciso para encontrar al mono que está oculto, ya que éste es uno de los desafíos más complejos que rondan la web.

En la ilustración están unas jirafas, las cuales están siendo observadas por una familia, pero en la escena hay detalles ocultos que debes descubrir.

Pon mucha atención y encuentra al mono escondido

Agudiza tu sentido visual para que toda la naturaleza que está presente no te confunda, ya que podría ser un factor determinante en la solución del test.

Sabemos que eres una persona a la que le gusta estar constantemente trabajando la mente, por ello pusimos un desafío de estas características.

Pon mucha atención a la postal; si no puedes lograrlo, te recomendamos concentrarte bien para que identifiques lo más rápido en dónde está ubicado el mono.

Mira la imagen

Test visual. Encuentra al mono en la imagen. (genial.guru)

No te asombres sino resuelves rápido el desafío, ya que no muchas personas no lo han logrado solucionar, así que no pierdas la cabeza.

El tiempo estimado para solucionar el acertijo es de siete segundos, por lo que deberás ser muy rápido y evitar que el cronómetro llegue a su final.

No sólo debes poner a prueba a tu mente, sino que deberás agudizar tu visión para tener mayor claridad, y así descifrar la respuesta de este reto.

Es momento de que te enfoques y, de una vez por todas, descubras en dónde está escondido el mono.

Solución del desafío

Entre tanta naturaleza no era nada sencillo descifrar la ubicación del mono. Sin embargo, si pusiste mucha atención, estamos seguros de que lo encontraste.

Solución. Aquí está el mono. (genial.guru)

Si te das cuenta, hay dos cestos en los que están acumuladas varias hojas, pero si fuiste muy observador, pudiste darte cuenta que nuestro amigo estaba escondido en el lado izquierdo.