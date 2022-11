Eduardo Fuentes contó cómo se siente siendo el animador de la gala de Viña del Mar: “La raja po’”

El animador Eduardo Fuentes llegó con todo a TVN, una lluvia de proyectos le llegó y uno de estos será la animación junto a Tonka Tomicic de la gala del Festival de Viña. El comunicador habló con TiempoX sobre la gestión de este proyecto, y su sentir acerca de este nuevo desafío televisivo.

Al ser consultado cómo se sintió una vez que le presentaron este trabajo, el periodista respondió que “la raja po’... muy bueno. Cuando me lo propusieron, dije que sí al tiro, porque me parece que es un evento interesante dentro de algo mucho más grande que es el Festival de Viña”.

Sobre su compañera de conducción, Tonka Tomicic, el rostro de Televisión Nacional comentó que, “me dijeron después que era con Tonka (la animación). No sabía que era con ella y Tonka es una de las figuras más acérrimas de la alfombra roja, así que contento”.

Eduardo afirmó que está relajado sobre su figura dentro del programa de la gala del Festival de Viña del Mar. “Mi rol no es del especialista evidentemente. Me imagino, porque aún no tenemos el detalle de todo esto, va a haber especialistas. Lo mío va más en la conducción, va en ser más de la fiesta, en lo que es la fiesta del Festival de Viña del Mar para la gente”, concluyó.