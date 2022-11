“Hay cosas que obviamente me molestan”: Kel Calderón va al Mundial de Qatar con algunas restricciones

Kel Calderón se manifestó feliz por haber sido invitada como embajadora de una marca de cerveza al Mundial de Qatar, evento al cual llegará con una serie de restricciones culturales que si bien reconoció no compartir, aseguró que cumplirá.

En entrevista con adnradio.cl la influencer dio cuenta este martes de su sorpresa por la invitación, la cual valoró porque le permitirá participar de un evento histórico.

Hay que adaptarse, independiente de si uno está de acuerdo o no con las medidas, siempre las diferencias culturales son interesantes de ver. — Kel Calderón

Los cuestionamientos de Kel Calderón

“Cuando me llegó la noticia no lo podía creer (...) Budweiser (la marca que la invitó a Qatar) tiene un hotel completo donde viene gente de todas partes del mundo, va a ser increíble”, señaló la abogada.

“Ir a un Mundial es de esas cosas que te vas a acordar toda la vida. Todavía no sé a los partidos que me va a tocar ir. Es una lata que Chile no vaya porque habría sido espectacular”, recalcó la hija de Raquel Argandoña y Hernán Calderón, quien muy a su pesar, deberá cumplir con ciertas costumbres de la cultura y legislación qatarí, que en el mundo occidental no son bien vistas por movimientos feministas y la sociedad en general, ya que demeritan la condición igualitaria de las mujeres en relación con los hombres.

“Es preferible no llevar cosas excesivamente escotadas. Ya tuve algunos tips del equipo de cosas que podemos llevar o no. Hay que adaptarse, independiente de si uno está de acuerdo o no con las medidas, siempre las diferencias culturales son interesantes de ver”, reflexionó la joven influencer, quien dejó en evidencia su contrariedad respecto de la restrictiva cultura qatarí.

“Hay que ser ubicada. Hay cosas que obviamente me molestan mucho de las leyes de Qatar, de hecho uno podría discutir si era una sede para hacer el Mundial. Yo creo que no, pero bueno, ya está”, finalizó.