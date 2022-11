Kenita Larraín asegura que Luis Miguel “es más que una cara linda”

La relación entre Kenita Larraín y Luis Miguel ha dado qué hablar durante varios años en el mundo del espectáculo, y la numeróloga aprovechó de contar detalles desconocidos de este romance en el último capítulo de “Juego Textual”.

En el espacio de Canal 13, la modelo reveló la característica física o psicológica que más le llamó la atención del “Sol de México”.

“Él es más que una cara linda... Uno, sin conocerlo, le llama la atención la parte física. Cuando lo conocí y me invitó a cenar estaba súper nerviosa, pero nunca me imaginé que íbamos a hablar sobre temas como la ley de la atracción”, confesó de entrada.

En la misma línea, aseguró que conversaron sobre “las energías, cosas espirituales y profundas”.

“El para mí siempre fue mi amor platónico. Iba a los hoteles para verlo... Siento que hay un poder psicotrónico del poder de atracción. Creo que pocas personas pueden decir que conocieron a su amor platónico. Creo que es el poder de la mente”, afirmó.

¿Cómo inició la relación?

Kenita Larraín también entregó detalles desconocidos sobre su primer encuentro con el cantante internacional, en donde contó cómo fue el primer acercamiento tras ser invitada a un concierto del intérprete de “La Incondicional”.

“Él me regala una flor y se acaba el recital. Pasan cinco minutos y la gente comenzó a pedirme fotos. De repente aparece una persona de la producción y me regala un ramo de flores, era muy bonito pero no espectacular”, recordó.

“En eso las fans me decían: ‘Kenita, a lo mejor te lo mandó Luis Miguel’, y me empiezan a sacar flores hasta que me lo desarmaron. Después aparece otra niña y me dice: ‘Pero Kenita, seguro que en las flores venía un mensaje para ti, porque te quiere conocer’. Comencé a buscar en el suelo, con una angustia y un dolor... No había nada”, comentó.

Este hecho causó un sentimiento de decepción en Kenita, y solo atinó a llorar en un baño. “Me encerré, me caían lágrimas. Era una oportunidad que no se me iba a dar otra vez”.

Sin embargo, después de la lluvia salió el arcoíris. “Después de llorar súper indignada, me fui hasta la van y me encontré con la persona que me acompañó. Cuando me iba a subir llega una persona del staff de Luis Miguel y me dice: ‘Luis Miguel te quiere invitar a cenar’. No tenía nada para arreglarme la cara”, contó.

Finalmente, María Eugenia asistió a la comida junto a Luismi, en donde quedó sorprendida con la personalidad del hombre. “Mi amiga se fue y yo me fui a la cena. Le pregunté por la tarjeta y le dije: ‘Creí que me habían invitado por ser famosa, sólo para la televisión’”.

“Luego le pregunté por qué me había invitado, entonces me respondió: ‘Hace mucho tiempo que te veo en la prensa’. (...) Fue una cena espectacular, un galán y un caballero”, cerró Kenita.