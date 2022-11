Maluma, Sebastián Yatra y más artistas que ayudaron a sus fans y les cambiaron la vida

Para hacer los sueños realidad, a veces solo hace falta un noble y buen corazón. Y así lo han hecho un puñado de artistas, que se han valido de la música o la actuación para sorprender a sus seguidores más fieles, pero de una forma tan particular que terminan cambiándoles las vidas por completo, como el cantante Maluma, quien compartió el emotivo momento en el que dejó boquiabierto a un seguidor, mientras él se quebró y lloró.

El afortunado fue Bastian Mathías Madrid, un pequeño de 12 años que padece de cáncer y que el colombiano conoció el año pasado. Este domingo compartió un video en su cuenta en Instagram sobre el emotivo momento en el que le entregó una casa.

“Por fin le entregamos la casa lista a Bastian. Es imposible no emocionarse tanto en esta situación (disculpen las lágrimas en el video). Ahora sí a disfrutar en familia”.

El video del maravilloso gesto ya tiene 10.900 comentarios de apoyo y 748 mil Me gusta. Yandel, Mike Bahía, May y Ricky, Johanna Fadul y otras estrellas más aplaudieron la loable acción. Pero este no sería el único gesto altruista de Maluma, pues en mayo de este año aseguró que le donaría viviendas a los más necesitados de Medellín, de la mano de la inmobiliaria La Haus.

Sebastián Yatra regaló amor

Otro que también le dio un vuelco a la vida de una fanática, fue el reguetonero Sebastián Yatra. A inicios de octubre, arrancó lágrimas de felicidad a Paola, niña venezolana que tiene movilidad reducida. Ricardo Martins es un venezolano filántropo que cuida a los niños con discapacidad, por lo que grabó un video de la niña para cumplirle su sueño.

“Yo voy a poner este video una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que Sebastián le mande un mensaje a Paola. ¿Tú crees que no se pueda? Yo no lo conozco a él, pero sé que al verte a ti y al ver el video te va a mandar un mensaje. Sebastián, por favor, amigo. Vamos a hacer este pequeño milagro de que Sebastián le mande un mensaje a Paola”, dijo Martins.

Ella llorando grabó el material que fue visto por el colombiano. Yatra no dudó en hacerla feliz: “Paolita, te habla Sebas mandándote este saludo con toda la ilusión del mundo por saludarte. Te quiero decir que transmites algo muy especial, quiero ir a conocerte y quiero saber más de ti, a ver dónde andas y ver si cuando vaya a tu país podemos darnos un abrazo. Te amo, Dios te bendiga, cuídate siempre y ahí siempre voy a estar contigo”, fue el tierno mensaje.

Taylor Swift dio hogar

En el 2015, la cantante Taylor Swift también tocó la vida de un seguidora, una madre que perdió toda su vivienda cuando estaba embarazada, mientras que su esposo quedó sin empleo. Una casa, ese fue el magnífico regalo de Swift.

“Mi madre se lo contó a Taylor y le pidió que por favor me hiciera sentir especial en el concierto de Manchester al que asistí. Tras el espectáculo, Taylor nos invitó a su camerino y me dijo: ‘Stephanie, formas parte de mi vida desde hace mucho tiempo y nunca me has pedido nada. Podías haberme pedido ayuda y yo te la habría dado. Pero no lo has hecho… Tu madre me ha contado todo’”, relató la mujer.

Taylor is an actual angel wow pic.twitter.com/AjnkR1C1Mb — gracie (@tswiftpower) December 22, 2017

Continuó: “Me dijo que quería devolverme el dinero de la entrada, pero lo que en realidad hizo fue comprarnos una casa y todo lo que necesitaba para mi bebé. Me dijo ‘quiero que seas capaz de disfrutar de la vida con tu hija, que no tengas por qué preocuparte por estas cosas’.

La Roca cedió a su bebé

El año pasado, otro de los que se sumó a la lista con su bondad fue Dwayne Johnson quien dejó sin palabras a Óscar Rodríguez, un fiel seguidor suyo que asistió a la premier de su película Red Notice. “Tu historia realmente me conmovió porque escuché que eres un entrenador personal, siempre positivo, motivador y optimista”, dijo la estrella de Hollywood para luego obsequiarle su camioneta personalizada, a la que había bautizado como bebé, y valorada en 150.000 dólares.