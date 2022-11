“Me vine a esconder”: Arenita se mandó flor de pelambre con compañero de trabajo

Natalia Rodríguez, conocida around the world como “Arenita”, se mandó flor de pelambre con un compañero de trabajo y reveló por qué motivo debe almorzar sola, lo más lejos de él, puesto que el hombre no sería muy amigo de la ducha, el talco, la pasta de dientes ni los desodorantes y expele un aroma que contamina el ambiente, consignó el portal Tiempo X.

La exchica Yingo, radicada en Dinamarca, contó en las historias de Instagram que su colega huele peor que la muerte y por ese motivo debe arrancar al segundo piso para almorzar tranquila y no sentir que está comiendo al lado del basurero.

“Como están chiquillos”, saludó a sus seguidores. “Yo aquí, en el trabajo comiendo un pancito con palta, mi almuerzo”, relataba sobre su momento de relax.

“Estoy aquí solita, me vine acá al segundo piso porque me gusta comer sola y así puedo lesear en el celular, ver Instagram, revisar mensajes”, explicó en primera instancia.

“Hediondo el cu...”

Sin embargo, como buena compatriota, no pudo aguantar las ganas de copuchar y sacar el tejido para lanzarse un pelambrecito, respecto a su colega que huele a peligro y lo descueró a quemarropa.

“Tengo un compañero hediondo el cu... Te juro. Viene a trabajar como tres veces a la semana. Tiene olor a pata, tiene olor a axila, tiene como los dientes podrido. De verdad, una hue... asquerosa y aquí estoy pero nadie me entiende”, señaló “Arenita”.

Además, agregó “Así que por eso me vine aquí a esconder, porque el hueón está en la cocina ahora y el olor es insoportable allá”.

Posteriormente, le preguntaron cómo lo hacía para aguantarlo, puesto que en Europa sería normal que algunos anden “más fuertes que el metro”.

“Aguantar la respiración un rato. Es una buena técnica”, reveló.

Natalia Rodríguez vive hace cuatro años en la ciudad Aarhus junto a su mardio. Actualmente se encuentra totalmente alejada de la televisión, enfocada en su trabajo en un centro deportivo acuático, donde se comunica en inglés y danés.