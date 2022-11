Namaste: “Contigo en la Mañana” se puso en modo meditación y Monserrat Álvarez confesó que trató de no preocuparse del rating

“No soy el cuerpo, tampoco soy la mente...”, esta frase la repitieron por casi 10 minutos en “Contigo en la Mañana”, donde tanto los animadores como parte de la producción se sentaron en el piso del estudio a meditar, aunque la tentación de la risa hizo sucumbir a varios.

Monserrat Álvarez explicó que “lo que hace la meditación es que trates de no pensar en nada, viene un pensamiento en la cabeza lo dejas al lado y por eso te concentras en la respiración”.

“El no estar atiborrado de pensamientos te mejora las ondas energéticas del cerebro y las conexiones”, indicó, explicando además que “a tu cerebro lo haces descansar”.

Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez Captura CHV

Y al parecer las experiencias de “La Monse” practicando yoga con su maestra, la periodista de CNN Fresia Soltof, contagió a sus compañeros y quisieron meditar con permiso de la jefa.

Luego de terminar el ejercicio y de Julio César Rodríguez, de no relajarse mucho, Álvarez precisó que “traté no preocuparme del rating (...) quisimos ser un aporte, no todo es rating”.